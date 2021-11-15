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Нацбанк продлевает время работы касс для обмена "фантиков"

Национальный банк Беларуси принял решение продлить время работы своих касс с 15 ноября по 30 декабря для обмена банкнот образца 2000 года.

Кассы Нацбанка на улице Толстого в Минске будут менять старые банкноты на новые с 9 до 19 часов, 24 декабря — с 9 до 18 часов, а 31 декабря — с 9 до 14 часов.

Остальные операции в кассах Нацбанка при этом будут совершаться в обычном режиме, сообщает регулятор.

Кассы Национального банка остаются сейчас единственным местом, где можно обменять банкноты образца 2000 года на банкноты образца 2009-го, если, конечно, таковые у вас где-то завалялись. 

Напомним, они были выведены из обращения в результате деноминации 2016 года. 
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