Кассы Нацбанка на улице Толстого в Минске будут менять старые банкноты на новые с 9 до 19 часов, 24 декабря — с 9 до 18 часов, а 31 декабря — с 9 до 14 часов.





Остальные операции в кассах Нацбанка при этом будут совершаться в обычном режиме, сообщает регулятор.





Кассы Национального банка остаются сейчас единственным местом, где можно обменять банкноты образца 2000 года на банкноты образца 2009-го, если, конечно, таковые у вас где-то завалялись.





Напомним, они были выведены из обращения в результате деноминации 2016 года.







