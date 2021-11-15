



В том числе 58,2% составили нефтепродукты: их поставки увеличились на 87,7%, до $1,590 млрд. Доля удобрений в поставках — 9,9%. Их продажи в Украине оцениваются в 271,6 млн. Это на 32,2% больше, чем за восемь месяцев 2020 года.





На продажи наземного транспорта приходится 5,3% поставок на общую сумму $145,3 млн. Это почти на 53% больше, чем годом ранее.





Доля пластмасс и полимерных материалов в торговле Беларуси с Украиной составила 3,8% за январь — август на общую сумму 103,95 млн. Это на 64% больше, чем годом ранее.





Еще меньше в торговле доля древесины — 2,8% на общую сумму $78,3 млн (плюс 34,1%). Поставки белорусской химической продукции оцениваются Укрстатом в 2,4% на общую сумму $65,5 млн (рост — в два раза).





Ранее сообщалось, что в платежном балансе с Украиной за первое полугодие профицит в торговле составил $1,4 млрд. Экспорт Беларуси в Украину вырос в 1,6 раза при незначительном увеличении импорта (на 1,8%).





За январь — июнь экспорт товаров в Украину достиг $2,1 млрд, что составляет 11,9% всего товарного экспорта Беларуси. Объем экспорта увеличился на $0,8 млрд в сравнении с аналогичным периодом 2020 года.



