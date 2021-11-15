Первый потенциальный банкрот –брестская «Первая шоколадная компания», которая производит популярные шоколадные изделия под маркой «Идеал». С заявлением в Экономический суд Брестской области о возбуждении производства об экономической несостоятельности резидента СЭЗ «Брест» обратился один из ее кредиторов — оптовик «Брестторгодежда», пишет Завтра твоей страны.





По информации самой «Первой шоколадной компании», предоставленной в суд, ее долги составляют 5,9 млн. рублей, при этом имущество с дебиторской задолженностью оценивается в 6,5 млн. рублей. Однако Департамент по санации и банкротству Министерства экономики Беларуси прислал другие цифры, согласно которым по состоянию на первую половину этого года кредиторская задолженность «Первой шоколадной компании» (6,1 млн рублей) в 14 раз превышала сумму, которую ей не выплатили контрагенты (около 450 тыс. рублей). Отмечается также, что деятельность предприятия убыточна: по итогу прошлого года убыток составил свыше 1,1 млн рублей, за первое полугодие 2021-го он превысил 560 тысяч рублей.

В итоге суд признал, что неплатежеспособность организации имеет устойчивый характер, начал процедуру банкротства и ввел защитный период, который будет действовать до третьей декады этого месяца.





Возможно, за этот период владельцам «Первой шоколадной компании» вновь удастся найти выход из сложной ситуации и избежать банкротства, которое маячило перед ней еще в 2016 году. Тогда тоже в отношении предприятия, задолжавшего за энергоресурсы, было начато производство об экономической несостоятельности. Но в начале 2017 года владельцы «Первой шоколадной компании» и кредиторы заключили мировое соглашение, которое позволило перезапустить производство и дать ему возможность работать до этого года.





Похожая ситуация – собственные долги превышают задолженность со стороны – в ситуации с одним из старейших и некогда крупнейшим поставщиков бакалейных товаров на белорусский рынок компанией «Авалонторг».





Основателем и владельцем ее, а также около десятка бизнесов, занимающихся снабжением товарами ресторанов и гостиниц («Ресторация»), производством пластиковой тары для пищевой продукции («Реалпак»), выпуском кондитерской продукции («Куртье») и торговлей кофе в сети Amato («Ситифуд»), является известный бизнесмен Павел Гуща. Бизнес в Беларуси он ведет с 1994 года.





Согласно информации, размещенной на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, «Авалонторг» задолжал около 2 млн рублей, при этом его имущество оценивается в 35,5 тыс. рублей. Контрагенты задолжали компании примерно 290 тыс. рублей. Но в материалах указывается, что большая часть этой дебиторки (около 180 тыс. рублей) принадлежит проблемным структурам, некоторые из которых уже ликвидированы. Поэтому суд начал процедуру банкротства, введя защитный период до 20 декабря этого года.





С заявлением о признании «Авалонторга» обратился самый крупный кредитор компания «Глера Ламбада». Что интересно, она являлась частью дистрибуторского холдинга Ивана и Людмилы Березовских (сеть магазинов «Домашний»), многие участники которого сейчас сами находятся в процедуре банкротства или ликвидации.







