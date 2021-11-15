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Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках во второй половине ноября

Евро и российский рубль на минувшей неделе на белорусском валютном рынке подешевели, а вот доллар подрос. Каким будет движение иностранных валют во второй половине ноября?


Об этом старший аналитик компании «Альпари Евразия» Вадим Иосуб рассказал в комментарии специально для Myfin.bу. Смотреть прогноз эксперта можно на нашем youtube-канале. Подпишитесь, чтобы не пропустить новые выпуски.

Прогноз по валютам: какими будут курсы в обменниках во второй половине ноября
Фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер
– На прошедшей неделе важнейшим фактором на внешних валютных рынках было снижение евро. Валютная пара евро/доллар снизилась с 1,1570 до 1,1440, или на 1,1%.
Российский рубль чуть снизился к доллару и заметно укрепился к евро. Доллар в России подорожал с 71,7 до 71,9 российского рубля, или на 0,2%. При этом евро подешевел с 82,9 до 82,2 российского рубля , или на 0,9%.

В результате таких движений доллару удалось незначительно подорожать к белорусскому рублю. Доллар вырос за неделю на 0,01%. При этом евро снизился на 1,07%, а российский рубль подешевел на 0,2%.

Вследствие таких изменений после одной недели роста валютная корзина снизилась к белорусскому рублю на 0,31%. К концу недели евро и валютная корзина обновили минимумы с начала года.

На начавшейся неделе, вероятно, падение евро на мировых рынках продолжится.

И в этом случае доллар может остаться вблизи 2,45 белорусского рубля,

евро может снизиться до 2,77 белорусского � �бля,

а российский рубль может подешеветь до 3,40 белорусского рубля за 100 российских.
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