Ирак анонсировал вывозной рейс для своих граждан из Беларуси

Власти Ирака запланировали первый специальный вывозной рейс из Беларуси для своих граждан, намеревавшихся попасть в страны Евросоюза, но не получивших такой возможности в связи с миграционным кризисом.