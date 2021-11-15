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Рейтинг «Ежедневника»: Топ-10 рантье

В условиях Беларуси успешный выход из бизнеса встречается намного реже, чем разорение или экспроприация. В десяти рейтингах «Ежедневника», вышедших в течение 2007-2021 годов, мы нашли несколько бизнесменов, которым это удалось сделать.

Рейтинг «Ежедневника»: Топ-10 рантье
Фото: Depositphotos
Этих имен  нет в последнем списке самых успешных и влиятельных бизнесменов, поскольку они перешли в разряд  рантье.  Их свыше двух десятков: из  списка  мы отобрали  топ-10 некогда  самых ярких фигур в среде белорусского бизнеса, сегодня отошедших от дел и  спокойно пожинающих плоды своей предпринимательской деятельности.    

Владимир Пефтиев


В первом рейтинге «Ежедневника» он занял седьмое место,  в третьем (2009 год) и четвертом (2011 год) был признан белорусским бизнесменом №1.

В его активах числились крупнейший спецэкспортер «Белтехэкспорт». На  базе «Белтехэкспорта», когда закончились запасы советского Белорусского военного округа, бизнесмен  создал и развил «Белтех Холдинг», занявшийся доработкой старых и разработкой новых видов вооружений.

Параллельно Пефтиев инвестировал в высокие технологии (первую в стране сеть мобильной связи velcom и интернет-провайдера «Деловая сеть»), в игорный бизнес («Спорт-пари») и просто в  высокомаржинальные и надежные проекты вроде производителя спиртного «Аквадив» и минской недвижимости.     

С середины 2010-х годов Пефтиев исчезает из топ успешных и влиятельных бизнесменов. Это связано с тем, что в 2011-2012 годах он и его компании попали в санкционный список Евросоюза. Бизнесмену через  несколько лет удалось добиться полной реабилитации, но до этого он был вынужден, по крайней мере, юридически выйти из всех своих бизнесов. «Белтехэкспорт», в частности, он продал в 2012 году  Дмитрию Гуриновичу.

С тех пор Владимир Пефтиев держится в тени, проживая большей частью за границей и занимаясь меценатством и написанием и издательством книг. В 2020 году британские СМИ обнаружили недвижимость его семьи в Лондоне на сумму 18 млн фунтов стерлингов.

Валерий Яляев


В первом и в нескольких последующих списках «Ежедневника» встречаются многими сейчас позабытые имя  Валерия Яляева.  

На протяжении многих лет бывший начальник авиации 2-ой отдельной армии ПВО СССР возглавлял бизнес «Лукойла» на территории Беларуси и являлся достаточно крупным акционером материнской компании.

После того, как он вышел из всех бизнесов, Яляев сосредоточился на спорте и общественной деятельности.  Он стал заядлым теннисистом и возглавлял Белорусскую федерацию авиационного спорта. Не оставил  экс-глава правления «Лукойл-Белоруссия» и пилотирование:  он неоднократно участвовал в парадах к национальному празднику страны в качестве пилота вертолета.

Леонид Медведь


С нефтью был связан и бывший владелец элитного ресторана Leonidas в Минске Леонид Медведь. Но попадание в рейтинги «Ежедневника» ему обеспечили инвестиции в банковский сектор.

Он стал владельцем двух банков – российского СКА-Банка в Смоленске и Белорусского народного банка в Минске.

В 2010-х он продал свои акции в них обоих.  Покупателем СКА-Банка стал «Рост-Банк», позднее поглощенный гуцериевским «БИН Банком», а контроль над БНБ перешел к Bank of Georgia.

Павел Шумилов


В первом рейтинге «Ежедневника» в конце первой сотни фигурировал один из первых и  влиятельных белорусских бизнесменов начала 1990-х Павел Шумилов. 

Он сделал капитал на продаже и потом и сборке компьютеров (NTT-Бел), в контролируемый Шумиловым  холдинг  «Таир» входили продовольственные магазины и аптеки, он занимался импортом продуктов питания.

После продажи этих  бизнесов Шумилов пробовал заниматься дистрибуцией климатических систем, но это направление просуществовало недолго.

Одно из главных увлечений Павла Шумилова – большой теннис.  

Виктор Лаврусенко


В 1990-е он был одним  из ключевых акционеров крупного частного страховщика компании «Бролли».  

В 2000-е Виктор Лаврусенко  продал бизнес российской «РЕСО-Гарантия» и сначала возглавил ее украинскую дочернюю компанию, а потом «Белросстрах», созданный на базе его бывшей «Бролли» и еще одного известного белорусского частного страховщика «АльВеНы».

В этом году Лаврусенко  по решению собственника оставил свой пост, но остался в «Белросстрахе» в качестве главного советника.

Николай Немогай


Этот бизнесмен приобрел вес  и известность в том периоде, когда «Беларуськалий»  еще не обосновался в литовской Клайпеде, а продавал удобрения  через украинский порт Николаев.

 Компания Николая Немогая «Гринтур» обслуживала транспортировку и перегрузку удобрений в Украине и даже  начинала инвестировать в собственную инфраструктуру в Николаеве.  Но через некоторое время поставки через Украину были прекращены,  и местный бизнес пришлось продать.

Болеслав Вороненок


Один из отцов-основателей автодилерского бизнеса в нашей  стране в 2010-х  отошел от дел и передал крупнейший в Беларуси холдинг по реализации автомобилей в руки своих наследников.

Его сыновья являются  совладельцами  «Автопромсервиса», созданного Болеславом Вороненком и осуществляющего с 1990-х  дистрибуцию и сервис Renault,  и являются хозяевами главного поставщика на белорусский рынок техники Lada - компании «Ардера».

Олег Глазунов


Ключевой владелец крупнейшего поставщика и продавца строительных материалов и хозяйственных товаров на белорусский рынок компании «ОМА» вышел  из этого бизнеса в  2007 году.

Тогда «ОМА», которую он создал с партнерами в начале 1990-х, приобрело совместное предприятие финского розничного конгломерата Kesko  и литовского ретейлера Senukai.

Александр Пархимчик


Во второй половине 2010-х свернул свою деятельность на ресторанном рынке один из его основателей – Александр Пархимчик. Он распродал все площадки, на которых многие годы работали его известные всей стране заведения.

Самыми популярными из них были  Oliva, Fresh Cafe, «Ренессанс», «Фрески», «Салун» и «Безе». Александр Пархимчик стоял у истоков более ранних «Стейкхауза» и «Пана Хмелю».

Василий Сушко


Необычное занятие после того, как продал своим доли в бизнесах, связанных с торговлей строительным сырьем и молочными продуктами и акции в «Беловежских сырах», Василий Сушко.

Сегодня он – достаточно известный белорусский музыкальный исполнитель, клипы песен которых часто крутятся по местному телевидению.

Среди тех персон, которые когда-то входили в рейтинги «Ежедневника» и выбыли из них после продажи активов, фигурируют также основатели алкогольного холдинга «Белвингрупп» и «Гарсия» Сергей Тюшкевич и Виктор Поветкин, совладельцы быховской мясоперерабатывающей  фирмы «Белатмит» Борис Ципорин и Александр Баскин, фармдистрибутор Феликс Кожемский (продал «Доминантафарм» российскому «Катрену»), бывший ключевой акционер «Технобанка» Михаил Николаевич, богатейший в своей время бизнесмен Мозыря Воскан Чобанян («Нелли» и «Нелли-Фарм») и др.
ej.by
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