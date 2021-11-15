Рейтинг «Ежедневника»: Топ-10 рантье

Этих имен нет в последнем списке самых успешных и влиятельных бизнесменов, поскольку они перешли в разряд рантье. Их свыше двух десятков: из списка мы отобрали топ-10 некогда самых ярких фигур в среде белорусского бизнеса, сегодня отошедших от дел и спокойно пожинающих плоды своей предпринимательской деятельности.





Владимир Пефтиев





В первом рейтинге «Ежедневника» он занял седьмое место, в третьем (2009 год) и четвертом (2011 год) был признан белорусским бизнесменом №1.





В его активах числились крупнейший спецэкспортер «Белтехэкспорт». На базе «Белтехэкспорта», когда закончились запасы советского Белорусского военного округа, бизнесмен создал и развил «Белтех Холдинг», занявшийся доработкой старых и разработкой новых видов вооружений.





Параллельно Пефтиев инвестировал в высокие технологии (первую в стране сеть мобильной связи velcom и интернет-провайдера «Деловая сеть»), в игорный бизнес («Спорт-пари») и просто в высокомаржинальные и надежные проекты вроде производителя спиртного «Аквадив» и минской недвижимости.





С середины 2010-х годов Пефтиев исчезает из топ успешных и влиятельных бизнесменов. Это связано с тем, что в 2011-2012 годах он и его компании попали в санкционный список Евросоюза. Бизнесмену через несколько лет удалось добиться полной реабилитации, но до этого он был вынужден, по крайней мере, юридически выйти из всех своих бизнесов. «Белтехэкспорт», в частности, он продал в 2012 году Дмитрию Гуриновичу.





С тех пор Владимир Пефтиев держится в тени, проживая большей частью за границей и занимаясь меценатством и написанием и издательством книг. В 2020 году британские СМИ обнаружили недвижимость его семьи в Лондоне на сумму 18 млн фунтов стерлингов.





Валерий Яляев





В первом и в нескольких последующих списках «Ежедневника» встречаются многими сейчас позабытые имя Валерия Яляева.





На протяжении многих лет бывший начальник авиации 2-ой отдельной армии ПВО СССР возглавлял бизнес «Лукойла» на территории Беларуси и являлся достаточно крупным акционером материнской компании.





После того, как он вышел из всех бизнесов, Яляев сосредоточился на спорте и общественной деятельности. Он стал заядлым теннисистом и возглавлял Белорусскую федерацию авиационного спорта. Не оставил экс-глава правления «Лукойл-Белоруссия» и пилотирование: он неоднократно участвовал в парадах к национальному празднику страны в качестве пилота вертолета.





Леонид Медведь





С нефтью был связан и бывший владелец элитного ресторана Leonidas в Минске Леонид Медведь. Но попадание в рейтинги «Ежедневника» ему обеспечили инвестиции в банковский сектор.





Он стал владельцем двух банков – российского СКА-Банка в Смоленске и Белорусского народного банка в Минске.





В 2010-х он продал свои акции в них обоих. Покупателем СКА-Банка стал «Рост-Банк», позднее поглощенный гуцериевским «БИН Банком», а контроль над БНБ перешел к Bank of Georgia.





Павел Шумилов





В первом рейтинге «Ежедневника» в конце первой сотни фигурировал один из первых и влиятельных белорусских бизнесменов начала 1990-х Павел Шумилов.





Он сделал капитал на продаже и потом и сборке компьютеров (NTT-Бел), в контролируемый Шумиловым холдинг «Таир» входили продовольственные магазины и аптеки, он занимался импортом продуктов питания.





После продажи этих бизнесов Шумилов пробовал заниматься дистрибуцией климатических систем, но это направление просуществовало недолго.





Одно из главных увлечений Павла Шумилова – большой теннис.





Виктор Лаврусенко





В 1990-е он был одним из ключевых акционеров крупного частного страховщика компании «Бролли».





В 2000-е Виктор Лаврусенко продал бизнес российской «РЕСО-Гарантия» и сначала возглавил ее украинскую дочернюю компанию, а потом «Белросстрах», созданный на базе его бывшей «Бролли» и еще одного известного белорусского частного страховщика «АльВеНы».





В этом году Лаврусенко по решению собственника оставил свой пост, но остался в «Белросстрахе» в качестве главного советника.





Николай Немогай





Этот бизнесмен приобрел вес и известность в том периоде, когда «Беларуськалий» еще не обосновался в литовской Клайпеде, а продавал удобрения через украинский порт Николаев.





Компания Николая Немогая «Гринтур» обслуживала транспортировку и перегрузку удобрений в Украине и даже начинала инвестировать в собственную инфраструктуру в Николаеве. Но через некоторое время поставки через Украину были прекращены, и местный бизнес пришлось продать.





Болеслав Вороненок





Один из отцов-основателей автодилерского бизнеса в нашей стране в 2010-х отошел от дел и передал крупнейший в Беларуси холдинг по реализации автомобилей в руки своих наследников.





Его сыновья являются совладельцами «Автопромсервиса», созданного Болеславом Вороненком и осуществляющего с 1990-х дистрибуцию и сервис Renault, и являются хозяевами главного поставщика на белорусский рынок техники Lada - компании «Ардера».





Олег Глазунов





Ключевой владелец крупнейшего поставщика и продавца строительных материалов и хозяйственных товаров на белорусский рынок компании «ОМА» вышел из этого бизнеса в 2007 году.





Тогда «ОМА», которую он создал с партнерами в начале 1990-х, приобрело совместное предприятие финского розничного конгломерата Kesko и литовского ретейлера Senukai.





Александр Пархимчик





Во второй половине 2010-х свернул свою деятельность на ресторанном рынке один из его основателей – Александр Пархимчик. Он распродал все площадки, на которых многие годы работали его известные всей стране заведения.





Самыми популярными из них были Oliva, Fresh Cafe, «Ренессанс», «Фрески», «Салун» и «Безе». Александр Пархимчик стоял у истоков более ранних «Стейкхауза» и «Пана Хмелю».





Василий Сушко





Необычное занятие после того, как продал своим доли в бизнесах, связанных с торговлей строительным сырьем и молочными продуктами и акции в «Беловежских сырах», Василий Сушко.





Сегодня он – достаточно известный белорусский музыкальный исполнитель, клипы песен которых часто крутятся по местному телевидению.





Среди тех персон, которые когда-то входили в рейтинги «Ежедневника» и выбыли из них после продажи активов, фигурируют также основатели алкогольного холдинга «Белвингрупп» и «Гарсия» Сергей Тюшкевич и Виктор Поветкин, совладельцы быховской мясоперерабатывающей фирмы «Белатмит» Борис Ципорин и Александр Баскин, фармдистрибутор Феликс Кожемский (продал «Доминантафарм» российскому «Катрену»), бывший ключевой акционер «Технобанка» Михаил Николаевич, богатейший в своей время бизнесмен Мозыря Воскан Чобанян («Нелли» и «Нелли-Фарм») и др.