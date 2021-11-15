Мировые игроки и аналитические агентства замерли в ожидании развязки и прогнозируют скачок цен на удобрения. Власти Беларуси уверены, что в любом случае сохранят статус-кво, пишет Ежедневник.





Напомним, в июне Евросоюз ввел санкции в отношении семи секторов белорусской экономики, в том числе ограничения наложены на импорт и транзит калийных удобрений из Беларуси по контрактам, заключенным после 25 июня 2021 года. Однако санкции не затрагивают хлористый калий с содержанием полезного вещества (оксида калия) по весу в пределах 40-62%, который используется для внесения в почву и производства сложных удобрений, а именно эта позиция и является основным белорусским активом. Позднее США ввели санкции непосредственно против «Беларуськалия», что может сказаться на расчетах белорусского производителя в долларах. По мнению Вашингтона, солигорский комбинат стал «источником незаконного богатства для режима».





Вместе с тем Минфин США выпустил лицензию на осуществление сделок, необходимых для сворачивания сотрудничества с «Беларуськалием». В соответствии с документом, на это отведено четыре месяца. Вскоре после этого власти Литвы заявили, что с декабря прекращают транзит белорусских калийных удобрений. Проблема в том, что почти все поставки «Беларуськалия» на экспорт идут через литовский порт в Клайпеде. Кроме того, 30% клайпедского терминала BKT принадлежит «Беларуськалию».





В Беларуси все это время не сидели сложа руки. 7 октября первый вице-премьер Николай Снопков после совещания у Александра Лукашенко о противодействии санкционным мерам заявил, что Беларусь продолжит экспорт калийных удобрений, несмотря на «психологические заявления в интернете».





Он заметил, что на долю белорусского калия приходится более 20% мирового экспорта. Оставить рынок без белорусской продукции, а значит, обваливать его, нецелесообразно как с точки зрения мировой продовольственной безопасности, так и с точки зрения бизнеса как такового, обратил внимание Снопков. По его словам, средняя стоимость долгосрочных контрактов - чуть более 200 долларов за тонну калия. При заключении спотовых сделок стоимость калия за тонну сегодня достигает 1 тысячу долларов.





«Скажите, фермерам, сельхозпроизводителям мира нужна такая цена? Если будет такая цена основных ингредиентов урожая, то какова будет стоимость зерна, сои? Думаю, что в конечном счете здравомыслие восторжествует и калий будет продаваться на рынке и дальше», - подытожил Снопков.





Беларусь готова перенаправить экспорт калийных удобрений в порты Ленинградской области и Мурманска, если Литва откажется продолжать перевалку белорусского хлористого калия, заявил 16 августа глава Минтранса Алексей Авраменко. Однако эксперты сомневаются, что при этом страна сохранит прежнюю доходность от продажи удобрений. К тому же в России на данный момент существует дефицит портовых мощностей для калийного экспорта, в результате чего сами российские компании пользуются портами стран Балтии.





Важно отметить, что под санкции не попадает трейдер «Белорусская калийная компания», которая в основном и ведет экспорт удобрений «Беларуськалия». Топы БКК уже провели встречи с руководителями Литовских железных дорог и терминала BKT, которые выразили готовность выполнять действующие контракты по перевозке белорусских удобрений по территории Литвы и о перевалке в порту Клайпеды. Но вопрос упирается в банки, которые не хотят производить расчеты с подсанкционными структурами.





Доля «Беларуськалия» в БКК составляет 48%, и это ниже порогового уровня, установленного Минфином США, что потенциально позволяет американским импортерам по-прежнему получать белорусский калий. При этом санкции США напрямую не действуют в юрисдикции Евросоюза. Однако обычно работающие в ЕС банки перестают обслуживать сделки, связанные с подпавшими под американские санкции компаниями.





Впрочем, в Европе хватает тех, кто заинтересован в смягчении ограничении в отношении «Беларуськалия». По данным агентства Bloomberg, Бельгия и еще ряд европейских стран направили письма в Совет Евросоюза с таким предложением. Суть просьбы заключается в том, чтобы изменить разрешенный уровень максимального содержания калия в импортируемых белорусских удобрениях на 2 процентных пункта. То есть, чтобы под санкционный запрет попадала продукция с содержанием калия более 64%, а не 62% как сейчас. По мнению европейских компаний, если этого не сделать, то цены на калийные удобрения могут пойти резко вверх и привести к нежелательным последствиям на рынке.





Позже бельгийская пресса выяснила, что лоббирует интересы «Беларуськалия» местная химическая компания Tessenderlo Group, которая является лидером по производству сульфата калия и закупает хлористый калий в Беларуси. В феврале 2021 года компания заявила, что планирует построить в Беларуси завод по производству тиосульфата аммония. Снабжать его аммиаком должен был «Гродно Азот».





Хватает противников санкции в отношении «Беларуськалия» и в Литве. В частности, на транзите белорусских калийных удобрений зарабатывают и литовские железные дороги, и Клайпедский порт, и компании, которые работают там. Около 20% всех грузов, перевозимых железными дорогами Литвы, приходится на хлоркалий от «Беларуськалия». Кроме того, почти треть всех грузов в порту Клайпеды составляет продукция из Беларуси, большая часть которой - калийные удобрения.





Впрочем, в Литве кажется уже смирились с потерей белорусского калийного транзита. Недавно руководство Литовских железных дорог заявило о приостановке проекта развития участка Плунге (Тельшяйский уезд) - Шатейкяй (на границе с Клайпедским уездом) стоимостью почти 60 млн евро, потому что станет меньше поток грузов из-за санкций Евросоюза и США в отношении Беларуси.





Тем временем стоимость минеральный удобрений продолжает бить многолетние рекорды. Взлет цен в этом году снизил покупательную способность аграриев, и текущая стоимость калийных и фосфорных удобрений выглядит «не вполне обоснованной», считают аналитики. В калийном секторе, где потребление за восемь месяцев года также снизилось, цены все равно выросли - на 170%.





По данным ценового агентства Argus, удорожание природного газа и угля, из которых производится аммиак, прежде всего сказалось на мировом рынке азотных удобрений, поскольку аммиак является главным сырьем для их получения. В результате и импортеры, и аграрии озабочены закупками азотных продуктов, которые уже значительно подорожали и не перестают расти в цене. В связи с этим сельхозпроизводители вынуждены сокращать расходы на другие виды удобрений, к примеру калийные, удорожание которых тоже продолжается, особенно в Бразилии, Европе и США. Помимо ограниченного предложения, еще одним фактором, способствующим росту цен на хлористый калий, является неопределенность относительно последствий санкций США против «Беларуськалия», которые вступят в силу 8 декабря, отмечают эксперты агентства.





Компания Nutrien, один из крупнейших конкурентов «Беларуськалия» на рынке калийных удобрений, также отмечает потенциальное влияние санкций на рынок удобрений.





«Санкции США и Европы, введенные в отношении Беларуси, вызывают дополнительные опасения по поводу поставок из-за потенциального воздействия на фрахтование судов и выполнение транзакций в долларах США», - считают в компании. В Nutrien обращают внимание на то, что емкость мирового калийного рынка очень ограничена. По их мнению, в короткие сроки выпуск калийных удобрений значительно увеличить невозможно. Потому западные санкции в отношении солигорской компании действительно могут ударить по всему мировому сельскому хозяйству.



