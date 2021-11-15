"По результатам 9 месяцев текущего года продано на экспорт 90 тыс. т картофеля, 35 тыс. т овощей и 12 тыс. т плодовых ягод", - сказал Крупко.Его цитирует Интерфакс-Запад





Он уточнил, что во всех категориях хозяйств производится 4,2 млн т картофеля. В крупных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 860 тыс. т.





"На межсезонный период для обеспечения населения внутри страны необходимо 52 тыс. т картофеля", - обратил внимание министр.