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Беларусь за 9 месяцев экспортировала 90 тыс. т картофеля

Беларусь за январь-сентябрь текущего года экспортировала 90 тыс. т картофеля, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"По результатам 9 месяцев текущего года продано на экспорт 90 тыс. т картофеля, 35 тыс. т овощей и 12 тыс. т плодовых ягод", - сказал Крупко.Его цитирует Интерфакс-Запад

Он уточнил, что во всех категориях хозяйств производится 4,2 млн т картофеля. В крупных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 860 тыс. т.

"На межсезонный период для обеспечения населения внутри страны необходимо 52 тыс. т картофеля", - обратил внимание министр.
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