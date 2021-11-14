



Зачем его хотят принять?





В 2020 году, в соответствии с результатами исследования Организации экономического сотрудничества и развития, финские женщины заработали на 17,2% меньше соотечественников-мужчин.





Результаты упомянутого исследования поставили Финляндию на 37 место по равенству оплаты труда, несмотря на то, пишет Mlyn.by, что вопрос о гендерном равенстве уже несколько десятилетий в этой скандинавской стране находится на повестке дня. Другие же страны Северной Европы разместились намного выше в этом рейтинге: Норвегия – на 8 месте, Дания – на 9, а Швеция – на 12.





Причины, по мнению разработчиков законопроекта, скрываются в следующем: раздел рынка труда на мужские и женские профессии, отцы меньше находятся в декретном отпуске, женщины не поднимаются по карьерной лестнице так же стремительно, как мужчины.





Женщины часто заявляют, что их коллегам-мужчинам за одну и ту же работу платят больше. По этой причине Мерья Макха, в прошлом журналистка, а ныне – инвестор и блогер, уже третий год пытается развязать дискуссию о «прозрачности заработных плат». Сама Мерья открыто пишет в социальных сетях, что за 2020 год получила доход в 56 тысяч евро.





Надо отметить, что в разработке законопроекта отказалась принимать участие даже та организация, которая, казалось бы, должна его продвигать – Конфедерация финской промышленности (основная финская организация нанимателей).





Чем же Конфедерация мотивировала свой отказ?





Наниматели уверены, что необходимо более глубоко и детально исследовать причины разницы заработной платы у мужчин и женщин, а также, информация о заработной плате может размещаться в открытых источниках только с согласия работника, так как ее распространение может ухудшить атмосферу в трудовых коллективах.





Финские профсоюзы считают, что тема уже достаточно исследована, проблема существует, поэтому необходимо ее решать в первую очередь через информирование граждан.





Директор Конфедерации профсоюзных работников и менеджеров Катарина Муро утверждает: «Чтобы выровнять уровень зарплат, необходимо поменять отношение людей к этой проблеме. А для того, чтобы что-то поменялось в общей культуре, необходимо сначала изменить закон».





Разработать такой закон – очень непростое дело. Но члены рабочей группы надеются, что он будет принят еще до следующих парламентских выборов, которые пройдут в Финляндии в 2023 году.







