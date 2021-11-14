Катерина Борнукова. Специально для Myfin.by об этом рассказывает академический директор BEROC





МАРТ, импортозамещение и контроль цен

Не так давно МАРТ предложил ограничить максимальные бонусы торговле, которые выплачиваются поставщиками в размере 5%, а также увеличить долю белорусских товаров на полках магазинов. С чем это связано?





– Это наше «любимое» импортозамещение. Почему-то у регулятора есть представление, если на полках магазинов будет стоять меньше иностранных товаров, то люди будут покупать больше отечественных. Но все мы знаем, что это так не работает. Второй момент в ограничении бонусов торговли от поставщиков. МАРТ видимо планирует таким образом контролировать цены в торговле. Но ломать стимулы в торговле, вводя ограничения по бонусов в 5% не самая лучшая затея. Потому что так или иначе торговля свое вознаграждение от поставщиков получит, пусть в виде других бонусов, которые не входят в сумму ограничений.









К тому же, введение обязательной доли отечественных товаров в магазинах противоречит обязательствам, которые брала на себя Беларусь в рамках ЕАЭС. Речь идет о равном доступе товаров на рынках двух стран и отсутствии барьеров в торговле. Еще год назад, когда вводились первые подобные ограничения по ассортиментному перечню, от ЕАЭС пришло замечание.





Банковская система под угрозой из-за санкций

Против Беларуси готовится новый пакет санкций. При это уже начинают действовать все существеннее текущие санкции. Какие угрозы могут возникнуть для белорусской экономики уже в этом году?





– Недавний бан от корпорации Google аккаунтов государственных структур в Youtube и Gmail оказался довольно точечным. Учитывая небольшой размер белорусского рынка в доходах корпорации, удивительно, что там тщательно подошли к вопросу и забанили только государственные аккаунты, а не решили просто отказаться работать в стране. Зачастую крупные корпорации не заморачиваются выяснением, кто именно попал под санкции, сокращая свое присутствие в малозначимых регионах.





Я не думаю, что в новых пакетах санкций будут какие-то более серьезные действия. Если взять Белаэронавигацию, которую грозят отключить от глобальной системы авиаданных, это сильно не повлияет на авиаперевозки. Потому что, во-первых, Беларусь сможет воспользоваться российской системой, а во-вторых, авиасообщение со странами ЕС и так уже прекращено.





Самая болезненная вещь, которая может ждать нашу страну – санкции против банковской системы. Особенно, если они будут поддержаны США. На примере Абсолютбанка, мы видим какими уничтожающими эти санкции могут быть для банков. Мы вполне можем столкнуться с проблемами с международными переводами через SWIFT. Тем не менее вероятность серьёзных санкций я оцениваю, как крайне низкую.





Каскад банкротств по облигациям

За этот год Минфин объявил о восьми случаях банкротств по корпоративным облигациям. Это нормально? И чего ждать инвесторам дальше?





– Для Беларуси восемь корпоративных банкротств за год совсем не малая величина. Такого раньше точно не было. Нужно только помнить, что облигационный рынок у нас находится в стадии развития, поэтому раньше и число компаний, выпускавших корпоративные ценные бумаги было сильно меньше.





Достаточно неожиданно, что каскад банкротств происходит, когда в экономике наблюдается быстрый рост.





С другой стороны это можно объяснить тяжелой финансовой ситуацией в прошлом году из-за пандемии, которая в итоге вылилась в банкротства компаний.





Для инвесторов это довольно четкий сигнал, что высокий доход по облигациям существует не просто так, а показывает более высокий уровень рисков. Интересно, что быстрый рост ставок по вкладам уже либо обгоняет, либо близок к доходности по облигациям белорусских компаний. А это значит, что рынок облигаций должен отреагировать ростом доходности или он начнет терять инвесторов.





Объединение на бумаге





На прошлой неделе Беларусь и Россия подписали все союзные программы по интеграции. Как это отразится на экономике в реальности?





– Ничего нового мы про них не узнали. Сами союзные программы нам так и не показали, но были «сливы» с кратким описанием этих карт и они показывают, что это в общем-то технический документ, который может быть полезным в более глубокой интеграции экономик. Он унифицирует технические требования, облегчает работу бизнеса двух экономик. По поводу реализации можно отметить, что конечно будут сложности с тем, когда и как воплотятся эти договоренности. Даже в самой выгодной и полезной интеграции всегда найдутся проигравшие, которые будут стремиться затянуть выполнение договоренностей.





Вспомним историю с отменой роуминга, которую одобрили еще 2 года назад. Это было самая первая согласованная карта, которую подписывали несколько раз. При этом есть политическая воля на реализацию этой карты, она будет положительно принята населением и в Беларуси, и в России. Тем не менее роуминг до сих пор не отменен.





Поэтому вряд ли мы увидим какие-то быстрые подвижки по подписанным союзным программам. Если же никакого противодействия не будет, то можно ожидать их выполнения в перспективе года-двух. Что касается более сложных проектов, например, унификации энергетических рынков, финансовых рынков и общих подходов в администрировании косвенных налогов и таможенного оформления, то эти карты будут реализовываться с большим трудом. Здесь уже придется создавать некий наднациональный орган. Пусть у него будут всего лишь надзорные и контролирующие функции, но его надо будет создать, на что нужно и время, и политическая воля.





С другой стороны, мы понимаем, что эта карта про косвенное налогообложение и таможню создана с одной целью – закрыть серые схемы экспорта в Россию и ухода от налогов, которые Беларусь активно использовала ранее. Россия активно действовала на этом направлении и ранее, когда, к примеру, была отменена льгота по НДС при реэкспорте. И если с белорусской стороны нет никакого интереса двигаться в этом направлении, то с российской стороны есть жесткая воля и давление.





Посмотрим, что будет по программе объединения финансовых рынков. Заявлены довольно амбициозные формулировки по полному устранению барьеров на финансовом и страховом рынках. И это пошло бы Беларуси на пользу, потому что банковский и страховой рынки у нас чрезмерно защищены. Но это явно вызовет яростное сопротивление государственных страховых компаний, потому что конкурировать с российскими страховщиками им будет крайне сложно. Плюс они привыкли жить в тепличных условиях, когда от всех иностранных конкурентов они максимально защищены. Если какие-то подвижки на этом рынке произойдут, то остальному белорусскому бизнесу это будет только на пользу.





“И самый важный вопрос касается энергетики. Это вопрос, где не стоит ждать каких-то быстрых прорывов, так как он не входит в сферу российских интересов, а важен только для Беларуси.

Бизнес уже начинает посматривать в сторону налогового кодекса РФ и считать, что это и не такой плохой вариант. Речь на самом деле никогда не шла о полной унификации: возможно в союзном договоре и были записаны какие-то фантастические вещи вроде единой валюты и объединения налоговых систем. В картах объединения или союзных программах речь о полном объединении налоговых систем никогда не шла. Даже в Евросоюзе нет единого Налогового кодекса.





Основные типы налогов у нас с Россией и так совпадают. Речь изначально шла об объединении налогового администрирования, чего в итоге удалось избежать. Сейчас мы говорим о том, что будут унифицированы подходы к налоговому администрированию косвенных налогов и таможенного оформления.







