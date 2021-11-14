+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Эксперт: Союзные программы откроют дорогу российским банкам, а санкции могут обрушить денежные переводы

МАРТ предложил белорусам покупать больше отечественных товаров, новые санкции могут положить банковскую систему, но их вероятность крайне мала, почему произошел каскад банкротств по корпоративным облигациям и произойдет ли реальное объединение чего-либо после подписания всех союзных программ Беларуси и России.

Эксперт: Союзные программы откроют дорогу российским банкам, а санкции могут обрушить денежные переводы
Специально для Myfin.by об этом рассказывает академический директор BEROC Катерина Борнукова.

МАРТ, импортозамещение и контроль цен

Не так давно МАРТ предложил ограничить максимальные бонусы торговле, которые выплачиваются поставщиками в размере 5%, а также увеличить долю белорусских товаров на полках магазинов. С чем это связано?

– Это наше «любимое» импортозамещение. Почему-то у регулятора есть представление, если на полках магазинов будет стоять меньше иностранных товаров, то люди будут покупать больше отечественных. Но все мы знаем, что это так не работает. Второй момент в ограничении бонусов торговли от поставщиков. МАРТ видимо планирует таким образом контролировать цены в торговле. Но ломать стимулы в торговле, вводя ограничения по бонусов в 5% не самая лучшая затея. Потому что так или иначе торговля свое вознаграждение от поставщиков получит, пусть в виде других бонусов, которые не входят в сумму ограничений.


К тому же, введение обязательной доли отечественных товаров в магазинах противоречит обязательствам, которые брала на себя Беларусь в рамках ЕАЭС. Речь идет о равном доступе товаров на рынках двух стран и отсутствии барьеров в торговле. Еще год назад, когда вводились первые подобные ограничения по ассортиментному перечню, от ЕАЭС пришло замечание.

Банковская система под угрозой из-за санкций

Против Беларуси готовится новый пакет санкций. При это уже начинают действовать все существеннее текущие санкции. Какие угрозы могут возникнуть для белорусской экономики уже в этом году?

– Недавний бан от корпорации Google аккаунтов государственных структур в Youtube и Gmail оказался довольно точечным. Учитывая небольшой размер белорусского рынка в доходах корпорации, удивительно, что там тщательно подошли к вопросу и забанили только государственные аккаунты, а не решили просто отказаться работать в стране. Зачастую крупные корпорации не заморачиваются выяснением, кто именно попал под санкции, сокращая свое присутствие в малозначимых регионах.

Я не думаю, что в новых пакетах санкций будут какие-то более серьезные действия. Если взять Белаэронавигацию, которую грозят отключить от глобальной системы авиаданных, это сильно не повлияет на авиаперевозки. Потому что, во-первых, Беларусь сможет воспользоваться российской системой, а во-вторых, авиасообщение со странами ЕС и так уже прекращено.

Самая болезненная вещь, которая может ждать нашу страну – санкции против банковской системы. Особенно, если они будут поддержаны США. На примере Абсолютбанка, мы видим какими уничтожающими эти санкции могут быть для банков. Мы вполне можем столкнуться с проблемами с международными переводами через SWIFT. Тем не менее вероятность серьёзных санкций я оцениваю, как крайне низкую.

Каскад банкротств по облигациям

За этот год Минфин объявил о восьми случаях банкротств по корпоративным облигациям. Это нормально? И чего ждать инвесторам дальше?

– Для Беларуси восемь корпоративных банкротств за год совсем не малая величина. Такого раньше точно не было. Нужно только помнить, что облигационный рынок у нас находится в стадии развития, поэтому раньше и число компаний, выпускавших корпоративные ценные бумаги было сильно меньше.

Достаточно неожиданно, что каскад банкротств происходит, когда в экономике наблюдается быстрый рост.

С другой стороны это можно объяснить тяжелой финансовой ситуацией в прошлом году из-за пандемии, которая в итоге вылилась в банкротства компаний.

Для инвесторов это довольно четкий сигнал, что высокий доход по облигациям существует не просто так, а показывает более высокий уровень рисков. Интересно, что быстрый рост ставок по вкладам уже либо обгоняет, либо близок к доходности по облигациям белорусских компаний. А это значит, что рынок облигаций должен отреагировать ростом доходности или он начнет терять инвесторов.

Объединение на бумаге


На прошлой неделе Беларусь и Россия подписали все союзные программы по интеграции. Как это отразится на экономике в реальности?

– Ничего нового мы про них не узнали. Сами союзные программы нам так и не показали, но были «сливы» с кратким описанием этих карт и они показывают, что это в общем-то технический документ, который может быть полезным в более глубокой интеграции экономик. Он унифицирует технические требования, облегчает работу бизнеса двух экономик. По поводу реализации можно отметить, что конечно будут сложности с тем, когда и как воплотятся эти договоренности. Даже в самой выгодной и полезной интеграции всегда найдутся проигравшие, которые будут стремиться затянуть выполнение договоренностей.

Вспомним историю с отменой роуминга, которую одобрили еще 2 года назад. Это было самая первая согласованная карта, которую подписывали несколько раз. При этом есть политическая воля на реализацию этой карты, она будет положительно принята населением и в Беларуси, и в России. Тем не менее роуминг до сих пор не отменен.

Поэтому вряд ли мы увидим какие-то быстрые подвижки по подписанным союзным программам. Если же никакого противодействия не будет, то можно ожидать их выполнения в перспективе года-двух. Что касается более сложных проектов, например, унификации энергетических рынков, финансовых рынков и общих подходов в администрировании косвенных налогов и таможенного оформления, то эти карты будут реализовываться с большим трудом. Здесь уже придется создавать некий наднациональный орган. Пусть у него будут всего лишь надзорные и контролирующие функции, но его надо будет создать, на что нужно и время, и политическая воля.

С другой стороны, мы понимаем, что эта карта про косвенное налогообложение и таможню создана с одной целью – закрыть серые схемы экспорта в Россию и ухода от налогов, которые Беларусь активно использовала ранее. Россия активно действовала на этом направлении и ранее, когда, к примеру, была отменена льгота по НДС при реэкспорте. И если с белорусской стороны нет никакого интереса двигаться в этом направлении, то с российской стороны есть жесткая воля и давление.

Посмотрим, что будет по программе объединения финансовых рынков. Заявлены довольно амбициозные формулировки по полному устранению барьеров на финансовом и страховом рынках. И это пошло бы Беларуси на пользу, потому что банковский и страховой рынки у нас чрезмерно защищены. Но это явно вызовет яростное сопротивление государственных страховых компаний, потому что конкурировать с российскими страховщиками им будет крайне сложно. Плюс они привыкли жить в тепличных условиях, когда от всех иностранных конкурентов они максимально защищены. Если какие-то подвижки на этом рынке произойдут, то остальному белорусскому бизнесу это будет только на пользу.

“И самый важный вопрос касается энергетики. Это вопрос, где не стоит ждать каких-то быстрых прорывов, так как он не входит в сферу российских интересов, а важен только для Беларуси.
Бизнес уже начинает посматривать в сторону налогового кодекса РФ и считать, что это и не такой плохой вариант. Речь на самом деле никогда не шла о полной унификации: возможно в союзном договоре и были записаны какие-то фантастические вещи вроде единой валюты и объединения налоговых систем. В картах объединения или союзных программах речь о полном объединении налоговых систем никогда не шла. Даже в Евросоюзе нет единого Налогового кодекса.

Основные типы налогов у нас с Россией и так совпадают. Речь изначально шла об объединении налогового администрирования, чего в итоге удалось избежать. Сейчас мы говорим о том, что будут унифицированы подходы к налоговому администрированию косвенных налогов и таможенного оформления.
Источник: Владимир Лужнёв
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]