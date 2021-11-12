+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Илон Маск продал акции Tesla почти на 7 млрд долларов за неделю

Американский бизнесмен Илон Маск за неделю продал акции компании Tesla почти на 7 млрд долларов. До этого он пообещал продать 10% своих акций в этой компании.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что Маск воспользовался стремительным ростом стоимости акций Tesla, в результате которого капитализация превысила 1 трлн долларов. В общей сложности он продал акции на 6,9 млрд долларов.

В прошлую субботу он написал в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи социальной сети одобрят этот шаг. На момент написания того 10% составляли около 17 млн акций. Ему осталось продать еще около 10 млн акций, чтобы выполнить обещание.

Акции Tesla Inc закрылись снижением в пятницу, упав на 2,8% до 1 033,42 доллара, прервав 11-недельную серию подъема. В этом году акции выросли более чем на 46%.

Напомним, в октябре на фоне рекордной капитализации Tesla Маск стал самым богатым человеком в истории - его состояние оценивалось в более 270 млрд долларов.


 
 
 
 
 
 
Источник: Александр Мороз
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]