











Сообщается, что Маск воспользовался стремительным ростом стоимости акций Tesla, в результате которого капитализация превысила 1 трлн долларов. В общей сложности он продал акции на 6,9 млрд долларов.





В прошлую субботу он написал в Twitter, что продаст 10% своих акций, если пользователи социальной сети одобрят этот шаг. На момент написания того 10% составляли около 17 млн акций. Ему осталось продать еще около 10 млн акций, чтобы выполнить обещание.





Акции Tesla Inc закрылись снижением в пятницу, упав на 2,8% до 1 033,42 доллара, прервав 11-недельную серию подъема. В этом году акции выросли более чем на 46%.





Напомним, в октябре на фоне рекордной капитализации Tesla Маск стал самым богатым человеком в истории - его состояние оценивалось в более 270 млрд долларов.















