



Как пишет "Коммерсант", согласно поправкам, опубликованным министерством на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов, коэффициент для новых электромобилей вырастет почти в девять раз – с 1,63 до 14,4, и при базовой ставке 20 тыс. российских рублей утильсбор составит 288 тыс. российских рублей (4050$). Для подержанных электромобилей коэффициент вырастет в четыре раза, с 6,1 до 24,1, и при их ввозе придется заплатить 488 тыс. российских рублей (6870$).





Для физлиц при этом, пишет Infobaza.by, исходя из документа, ничего измениться не должно. Однако Минпромторг в пояснительной записке сообщает, что ставка утильсбора в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования, составит не более 4,5 тыс. руб. (63$) для новых автомобилей и не более 6,5 тыс. руб. (92$) для б/у автомобилей. Сейчас же, исходя из коэффициента 0,17 для новых и 0,26 для подержанных машин, ввозимых физлицами, а также базовой ставки в 20 тыс. руб., речь идет о 3,4 тыс. руб. (48$) и 5,2 тыс. рублей (73$). То есть Минпромторг заложил, что базовая ставка для автомобилей составляет 25–26 тыс. рублей (порядка 350-360$).











