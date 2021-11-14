







Vocal Image - это продукт, который помогает людям улучшить голос и дикцию с помощью мобильного приложения на основе искусственного интеллекта. Сервис использует спектральный анализ и долгосрочные результаты обучения пользователей, пишет Marketing.by, чтобы предсказать наиболее эффективный способ улучшить голос, подбирая занятия индивидуально.





Методологию обучения составила певица Руся (настоящее имя Марина Шукюрова), вокалистка группы Shuma, «автор» голосов многих звезд и политиков, «официальный голос» Белорусской железной дороги. Она же является сооснователем стартапа наряду с CEO Николаем Лагойко и CTO Николаем Королевым.





Сервис был создан в 2020-м году на базе YouTube-канала и имеет сейчас 120+ тысяч зарегистрированных пользователей. Бизнес-модель предполагает покупки внутри приложения и корпоративные услуги (например, колл-центры, отделы продаж).





- Лид-инвестором стал венчурный фонд Startup Wise Guys, а также бизнес-ангелы из Бельгии, Австрии, Эстонии и Литвы. Предварительные переговоры велись и с белорусскими инвесторами, но в итоге они ни к чему не привели. Всего Vocal Image оценен в €2 миллиона, - комментирует событие Николай Лагойко. - Инвестиции будут использованы для роста на европейском рынке.