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Украинка создала новую электронную платежную систему для прямого перевода денег между пользователями без привязки к банкам. Для этого используются криптовалютные протоколы для проведения операций, данные пользователей хранятся в распределенной файловой системе, и имеется внутренняя система защищенного обмена электронными сообщениями, пишет Фокус со ссылкой на dev.ua





Анна Мельничук уже получила патент на свое изобретение. В его описании сказано, что в известных платежных системах, таких как Visa, MasterCard, PayPal, Western Union и других, проведение платежей централизовано. Нужны особые серверы для осуществления услуг и жесткая авторизация пользователей. Эти сервисы работают только вместе с централизованными банковскими системами и оперируют только бумажными средствами.





Патент на систему прямых электронных платежей, которую создала Анна Мельничук

Новая платежная система, которую разработала Мельничук, работает через специальное приложение, которое устанавливается на устройство пользователя. Это приложение имплементируют технологию взаимного преобразования бумажных денег и криптовалют и синхронизируется с модулем электронного кошелька, соединенного с кошельками криптовалютных систем.

В этом случае пользователь может делать либо мгновенные, либо отложенные переводы денег другому пользователю, с которым была установлена связь через систему. Есть функция не только приема средств от других пользователей, но и возможность их отклонить.

Встроенный в приложение модуль обработки переводов позволяет отправлять или получать денежные переводы с помощью закупки, перевода и продажи криптовалюты.





По словам Анны Мельничук, ее платежная система не требует для создания переводов услуг внешних централизованных платежных систем или банков.



















