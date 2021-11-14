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Белорусские продукты питания составили 70% в объеме продаж продовольствия в Минске

В первом полугодии 2021 года продовольственные товары отечественного производства составили 69,8 % от общего объема реализованных в торговых точках столицы продовольственных товаров.

  
Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в Главном статистическом управлении столицы.

Кроме того, по ряду позиций спрос покупателей почти полностью удовлетворяется за счет продукции белорусских производителей, уточнили в управлении. К примеру, на 100 % обеспечен спрос минчан на куриные яйца, на 99,8 % — на сливочное масло, на 99,6 % — на мясо и мясные продукты, на 99,1 % — на сахар, на 89,6 % — на муку, на 87,4 % — на сыр.

Среди тех продуктов, которые не производятся в Беларуси или производятся в недостаточном количестве, столичные организации торговли реализуют рыбу, свежие фрукты и орехи, растительное масло. Спрос населения на свежие фрукты и орехи в первом полугодии 2021-го на 96,5 % был обеспечен за счет импортных товаров. Доля продаж импортной рыбы составила 90,3 %, растительного масла — 89,2 % от общего объема продаж данной продукции.

Всего же за восемь месяцев 2021 года организациями торговли Минска продано продовольственных товаров на сумму 4 466,4 млн рублей, что в сопоставимых ценах на 2,1 % выше аналогичных показателей прошлого года. В структуре розничного товарооборота продовольственные товары составили 40,2 %.
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