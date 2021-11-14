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Стали известны зарплаты в экономике Минска

Такую информацию в Беларуси дают только 2 раза в году. Теперь вы можете сравнить, насколько много (мало) вы зарабатываете по сравнению с коллегами.


Раз в месяц статорганы публикуют данные о средней зарплате. Но средняя зарплата как средняя температура по больнице и не дает представления, как распределяется деньги в той или иной группе людей. 

Подробное обследование рабочей силы на флагманских предприятиях проходит дважды в год, пишут banki24.by. Власти собирают информацию о зарплате каждого работника в крупных и средних организациях.

Это позволяет понять, сколько людей зарабатывает деньги в том или ином диапазоне. Также можно определить медианную зарплату

Медианная зарплата – это такая зарплата, которая делит выборку работников ровно пополам: по 50% людей имеют зарплату ниже и выше медианы. 

Средняя зарплата таким свойством, как медиана, не обладает. Из-за того, что в любом обществе есть неравенство в доходах, средняя зарплата показывает заработки меньшинства, а большинство работников имеет зарплаты ниже средней. 

Рассмотрим это на примере Минска. В мае 2021 года средняя зарплата по городу составила 2053 BYN, а медианная – всего 1270 BYN. Это значит, что у половины работников начисленная зарплата была меньше 1270 BYN.

Справочно: начисленная зарплата – это зарплата до вычета у работника подоходного налога (13%), взноса в ФСЗН (1%), а также профсоюзных взносов, алиментов, штрафов и т.д. В преломлении на реалии Минска медианная зарплата на руки (получка) могла быть равна 1090-1100 BYN. 

Также известно, что у 78,8% работников флагманов Минска зарплаты были ниже 2000 BYN. То есть примерно у 8 из 10 трудящихся на флагманских компаниях столицы зарплаты меньше средней по городу.

В Минске расположены 9 районов. В Заводском районе 82,9% работников имели зарплаты ниже 2000 BYN, в Ленинском – 80,8%, в Московском – 76,8%, в Октябрьском – 83,6%, в Партизанском – 81,3%, в Первомайском – 67,3%, в Советском – 78%, во Фрунзенском – 83,8%, в Центральном – 78,9%. 

Как видно, ни в каком районе даже треть работников на флагманах не зарабатывает среднюю зарплату по Минску. Относительно высокий процент в Первомайском районе связан с регистрацией на его территории Парка высоких технологий. 

Медианные зарплаты в районах Минска укладываются в диапазон от 1152 BYN (во Фрунзенском) до 1430 BYN (в Центральном). Если исключить из выборки Фрунзенский и Центральный районы, то вилка медианных зарплат в городе сузится до 1213-1325 BYN. 

В промышленности Минска медианная зарплата составила 1287 BYN, в строительстве – 1461 BYN, в оптовой торговле – 1313 BYN, в розничной торговле – 1148 BYN, в гостиницах и ресторанах (HoReCa) – 959 BYN, в операциях с недвижимостью – 1019 BYN, в финансах и страховании – 1658 BYN, в научных исследованиях и разработках – 1274 BYN, в госуправлении – 1526 BYN, в образовании – 897 BYN, в здравоохранении – 1205 BYN.

 
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