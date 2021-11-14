







«В настоящий момент какие-то существенные изменения налоговой модели в части дополнительного налогообложения сверхпотребления либо прогрессивной шкалы ставок подоходного налога нами не рассматриваются», — цитирует его БелТА.





По его словам, пишет Телеграф, «они не дадут значимых фискальных эффектов, в том числе в связи с тем, что у нас в Беларуси небольшое имущественное расслоение, в том числе по доходам граждан. Кроме того, может осложниться налоговое администрирование».





При прогрессивная системе налогообложения доходов они могут меняться в зависимости от дохода или других параметров. При плоской, которая действует сейчас в Беларуси, люди платят налоги по фиксированным ставкам. Ранее в Беларуси уже применялась прогрессивная шкала ставок. Размер подоходного налога был от 9% до 30%, наибольшее количество граждан уплачивали подоходный налог по ставке 15%.





Кроме того, замминистра отметил, что налоговая система должна трансформироваться в части расширения налоговой базы:





«Это вовлечение в налогообложение тех оборотов, которые сегодня по тем или иным причинам не попадают под основные налоги. Например, электронная торговля с иностранных торговых площадок. Со следующего года НДС на электронную торговлю мы расширяем на нерезидентов. Второе основное направление — совершенствование порядка применения налоговых льгот и их сокращение. При этом мы не забываем о том, что должны сохраняться стимулирующие меры, которые будут поддерживать и обеспечивать экономический рост».





Ранее про прогрессивную ставку подоходного налога заявил депутат Палаты представителей Андрей Савиных.





«Подоходный налог – это уже в какой-то степени налог на богатство. Единственное, что рано или поздно нам придется уходить от плоской шкалы подоходного налога, переходить на прогрессивную», — заявил он.





По его словам, «если человек имеет несколько квартир, машин или домов, то здесь должна быть прогрессивная ставка налога».