«Имущественное расслоение» — Минфин пообещал пока не вводить в Беларуси налог на богатство. Что это такое?
Первый заместитель министра финансов Дмитрий Кийко 12 ноября рассказал, что сейчас не рассматривают введение прогрессивной шкалы ставок подоходного налога (налог на богатство).
«В настоящий момент какие-то существенные изменения налоговой модели в части дополнительного налогообложения сверхпотребления либо прогрессивной шкалы ставок подоходного налога нами не рассматриваются», — цитирует его БелТА.
По его словам, пишет Телеграф, «они не дадут значимых фискальных эффектов, в том числе в связи с тем, что у нас в Беларуси небольшое имущественное расслоение, в том числе по доходам граждан. Кроме того, может осложниться налоговое администрирование».
При прогрессивная системе налогообложения доходов они могут меняться в зависимости от дохода или других параметров. При плоской, которая действует сейчас в Беларуси, люди платят налоги по фиксированным ставкам. Ранее в Беларуси уже применялась прогрессивная шкала ставок. Размер подоходного налога был от 9% до 30%, наибольшее количество граждан уплачивали подоходный налог по ставке 15%.
Кроме того, замминистра отметил, что налоговая система должна трансформироваться в части расширения налоговой базы:
«Это вовлечение в налогообложение тех оборотов, которые сегодня по тем или иным причинам не попадают под основные налоги. Например, электронная торговля с иностранных торговых площадок. Со следующего года НДС на электронную торговлю мы расширяем на нерезидентов. Второе основное направление — совершенствование порядка применения налоговых льгот и их сокращение. При этом мы не забываем о том, что должны сохраняться стимулирующие меры, которые будут поддерживать и обеспечивать экономический рост».
Ранее про прогрессивную ставку подоходного налога заявил депутат Палаты представителей Андрей Савиных.
«Подоходный налог – это уже в какой-то степени налог на богатство. Единственное, что рано или поздно нам придется уходить от плоской шкалы подоходного налога, переходить на прогрессивную», — заявил он.
По его словам, «если человек имеет несколько квартир, машин или домов, то здесь должна быть прогрессивная ставка налога».
11:04 14/11/2021
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