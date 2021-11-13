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В США заработал первый в мире завод по производству искусственного мяса

Завод по производству искусственного мяса открылся в калифорнийском городе Эмеривилл. Его производственная мощность позволит получать более 180 тонн продукции в год.



На первом этапе налаживания на заводе будет производиться 25 тонн, сообщает Food Business News.  

Компания Upside Foods с 2015 года занимается разработкой мяса из пробирки. Она стала первым разработчиком искусственного мяса в мире, пишет Аgronews.com. Сегодня мечта построить полноценное предприятие, которое будет специализироваться на его выпуске, стала реальностью.

На производстве площадью почти 5 тыс. «квадратов» установлено оборудование — биореакторы, в которых в питательной среде выращивается продукт. Здесь будут производиться куски телятины, птицы и морепродуктов с минимальным воздействием на окружающую среду.

 
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