В США заработал первый в мире завод по производству искусственного мяса
Завод по производству искусственного мяса открылся в калифорнийском городе Эмеривилл. Его производственная мощность позволит получать более 180 тонн продукции в год.
На первом этапе налаживания на заводе будет производиться 25 тонн, сообщает Food Business News.
Компания Upside Foods с 2015 года занимается разработкой мяса из пробирки. Она стала первым разработчиком искусственного мяса в мире, пишет Аgronews.com. Сегодня мечта построить полноценное предприятие, которое будет специализироваться на его выпуске, стала реальностью.
На производстве площадью почти 5 тыс. «квадратов» установлено оборудование — биореакторы, в которых в питательной среде выращивается продукт. Здесь будут производиться куски телятины, птицы и морепродуктов с минимальным воздействием на окружающую среду.
10:36 14/11/2021
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