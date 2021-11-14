



«Прибужский квартал», проект.









В Бресте 14 декабря состоится аукцион, организатором которого выступает Брестский городской центр по управлению недвижимостью. Предметом торгов станет не завершенный строительством незаконсервированный многоквартирный жилой дом с многофункциональным комплексом в квартале, ограниченном улицами Советской, Дзержинского, Куйбышева и проспектом Машерова. Одновременно предлагается в аренду сроком на 10 лет земельный участок 8151 кв.м.. Он находится в границах исторического центра Бреста XIX- начала XX вв.





Напомним, пишет БГ, ранее минская компания ООО «Прибужский квартал» намеревалась возвести в центре Бреста первый в городе клубный дом: 4-этажный, 4-подъездный, со встроенными помещениями общественного назначения. Застройщик успел снести в этом месте капитальные строения, приступить к строительным работам и даже начать продажу жилищных облигаций. Но продолжить освоение территории помешало резонансное событие: на стройплощадке были обнаружены останки узников гетто – более 1200 человек, которые потом перезахоронили на кладбище «Северное» под Брестом. Торжественная церемония перезахоронения прошла 22 мая 2019 года.









«Прибужский квартал»





После случившегося проект строительства жилого дома был поставлен на паузу. Звучали разные предложения по поводу этой городской территории, включая создание здесь зеленой зоны. В результате, заключенный с минской компанией инвестиционный договор был расторгнут.





В настоящее время на огражденной забором пустующей стройплощадке можно видеть котлован с элементами фундаментов многоквартирного жилого дома и временные некапитальные сооружения, необходимые для ведения строительных работ.





В качестве лота объект строительства предлагается по начальной цене около 2,7 млн руб. (около 1 106 тыс. долларов, по курсу на 11 ноября 2021 года), в том числе: 2, 685 млн руб. – не завершенный строительством незаконсервированный жилой дом, 38,2 тыс. руб. – право заключения договора аренды земельного участка. Расходы по подготовке земельно-кадастровой документации составляют около 9 тыс. руб.





По условиям аукциона, победитель обязан использовать при реализации проекта ранее разработанную проектную документацию, прошедшую государственную экспертизу. Это, как считают власти, должно значительно сократить сроки строительства. Приступить к возведению объекта необходимо не позднее шести месяцев после утверждения проектной документации.





Не исключено, что строительство «Прибужского квартала» сможет продолжить и прежний застройщик. Если выиграет аукцион.











