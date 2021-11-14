Белорусские евробонды рекордно обвалились на фоне ожидания новых санкций

Белорусские евробонды с датой погашения в 2030-м году рекордно обвалились в цене до 86,5% от номинала. Это происходит на фоне призывов Германии и Польши ускоренно ввести пятый пакет санкций против Беларуси, а также обострения миграционного кризиса на белорусской границе. Также, в случае закрытия Польшей границы с Беларусью, Минск угрожает перекрыть поставки газа в Евросоюз.

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Предыдущий минимум по белорусским гособлигациям был зафиксирован летом на фоне реакции Евросоюза из-за принудительной посадки Минском борта Ryanair, следующего по маршруту Афины-Вильнюс. После проверки багажа и пассажиров, рейс продолжил полет. В ходе проверки был задержан Роман Протасевич – основатель телеграм-канала, признанного в Беларуси экстремистским, пишет Myfin.by. Евросоюз в ответ на это ввел пакет санкций против ряда компаний и госслужащих. Тогда цена белорусских евробондов снижалась до 86,6% от номинала.



Источник: moex.com

Падение цены гособлигаций свидетельствует о высоком их предложении на рынке. Другими словами, инвесторы пытаются продать белорусские бумаги, опасаясь высоких рисков неплатежей по ним. Как отмечает директор BEROC Катерина Борнукова, наиболее уязвимы для санкций белорусские банки. И если Евросоюз совместно с США примут по отношению к белорусским госбанкам жесткую позицию, это может привести к полной остановке международных платежей у этих банков.









