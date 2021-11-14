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Головченко заявил, что Минск столкнулся с грубым закрытием Западом своих рынков

Беларусь испытывает нарастающее давление со стороны Запада, который закрывает свои рынки для ее производителей.



Об этом заявил премьер-министр страны Роман Головченко, выступая на заседании Совета глав правительств СНГ, которое транслировалось в онлайн-режиме.

«В последнее время Республика Беларусь столкнулась с беспрецедентным и нарастающим давлением со стороны коллективного Запада под предлогом заботы о правах человека. Мы сегодня наблюдаем за грубым и безапелляционным закрытием традиционных рынков сбыта продукции для ряда наших ведущих предприятий», - посетовал он.

При этом Головченко заверил, пишет Политринг, что в Беларуси не сидят сложа руки – в республике отработан алгоритм действий на национальном уровне по противодействию этим планам.

«Но в рамках интеграционной "пятерки" сделан первый и знаковый шаг главами государств в октябре 2021 года, когда был сформирован пакет мер реагирования на экономическое давление третьих стран», - обратил внимание он.

Белорусский премьер пояснил, что документом, в частности, предусмотрено проведение мониторинга ограничительных мер третьих стран, оценки их экономического воздействия на экономики государств - членов ЕАЭС и функционирования единого рынка ЕАЭС.

Принятые меры реагирования предполагают также проведение консультаций с инициаторами ограничительных мер и разработку мер поддержки государства ЕАЭС, в отношении которого третьей стороной применяются ограничительные меры.

«Речь идет о координации действий на основе взаимной поддержки», - подчеркнул он.
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