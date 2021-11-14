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В Беларуси растет количество электрокаров

На начало текущего года на дорогах Беларуси насчитывалось чуть более 1 000 электромобилей, а сейчас машин с электрическим двигателем у нас более 4 000.


По оценкам экспертов, к 2025 году страна может приблизиться к отметке в 100 000 электрокаров, а к 2030-му порядка 20% парка автомобилей белорусов будет на электротяге, пишет av.by.

Зарядка электромобильного транспорта была безвозмездной с 2014 года. Оплату ввели с 1 января 2021-го, и она составила 29 копеек за зарядку переменным током на медленных станциях и 39 копеек — постоянным на быстрых. Чтобы пополнить запас хода электромобиля на 100 км, белорусу потребуется отдать около 5 рублей. Для сравнения: на те же 100 км средний автомобиль запросит топлива на сумму в три раза больше — от 15 рублей.

Сеть ЭЗС Malanka сейчас насчитывает около 500 зарядных станций, что позволяет ежедневно работать с более чем 25 000 клиентов. Как отмечено в пресс-релизе оператора, к концу года количество станций сети приблизится к 600. В 2022-м будет построен и запущен первый в стране супербыстрый комплекс, позволяющий всего за 10 минут обеспечить запас хода электромобиля на 340 км.
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