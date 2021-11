Жукова задержали в 2018 году в Болгарии, в 2019 году его экстрадировали в США. Поводом стала схема Methbot для накрутки просмотров онлайн-рекламы. Жуков сумел заработать на этой схеме $7 миллионов, пишет Dev.by. Жертвами мошенника The New York Times, The New York Post, Nestle Purina, The Wall Street Journal, PepsiCo, благотворительные фонды и многие другие компании.