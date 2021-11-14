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Суд в США приговорил к 10 годам россиянина, который называет себя «королем обмана»

Коллегия присяжных в окружном суде Нью-Йорка признала виновным в мошенничестве россиянина Александра Жукова, который сам себя называет «королем обмана». Его приговорили к десяти годам тюрьмы, а также обязали выплатить $3,8 миллиона.


Жукова задержали в 2018 году в Болгарии, в 2019 году его экстрадировали в США. Поводом стала схема Methbot для накрутки просмотров онлайн-рекламы. Жуков сумел заработать на этой схеме $7 миллионов, пишет Dev.by. Жертвами мошенника The New York Times, The New York Post, Nestle Purina, The Wall Street Journal, PepsiCo, благотворительные фонды и многие другие компании.

Для накрутки просмотров россиянин использовал ботов и около двух тысяч арендованных серверов, получившийся трафик он выдавал за реальных пользователей. Также Жуков и его сообщники фальсифицировали страницы в интернете, на которых размещалась реклама. По данным Минюста США, преступления совершались в период с 2014 по 2016 годы.

«Сидя за клавиатурой своего компьютера в Болгарии и России, Жуков смело придумал и осуществил сложное многомиллионное мошенничество против индустрии цифровой рекламы, жертвами которого стали тысячи компаний по всей территории США», — говорится в заявлении прокурора США Бреона Мира.

Жуков отрицает факт мошенничества, утверждая, что рекламодатели сами соглашались на накрутки ради увеличения трафика любой ценой и он всегда говорил о методах своей работы. Вместе с Жуковым в деле фигурируют еще пять россиян и два гражданина Казахстана.
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