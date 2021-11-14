К такому выводу пришел Thinktanks.by, оценив уровень расходов на белорусских военных.





Обострение миграционного кризиса, заявления о стягивании к границам танков НАТО и дежурство стратегических бомбардировщиков в белорусском небе стали поводом внимательно изучить белорусскую армию. С точки зрения бюджетных ассигнований.





В последние годы мы привыкли слышать о модернизации и получении войсками новых вооружений, закупках новой военной техники и, соответственно, росте боеспособности Вооруженных сил Беларуси.





Показатель качества





О том, что эта боеспособность на уровне, свидетельствует рейтинг военной мощи Global Firepower Index, в котором Беларусь в 2021 году занимает 50-е место из 140 стран.









При этом в Европейском субиндексе военной мощи Беларусь занимает 14-е место из 34 стран, а среди стран Восточной Европы она находится на 6-й позиции из 11 государств.





То есть, если рассматривать Global Firepower Index как индикатор качества, то он вполне приличный.





Теперь перейдем к цене.





Показатель цены





Мы решили рассмотреть расходы на оборону в 10 странах – Беларуси, соседних государствах, а также Казахстане, Чехии, Эстонии и Германии. У Беларуси среди них – самый маленький военный бюджет. По данным Минфина, в 2019 году он составлял 1 млрд 339 млн рублей или 572 млн 390 тысяч евро. Для сравнения: в этот же год расходы на оборону Литвы были около 802 млн евро, на оборону Латвии – около 587 млн евро, на оборону Эстонии – около 582 млн евро. То есть даже Эстония, где проживает 1,3 млн человек, имеет бюджетные расходы на национальную оборону больше, чем в Беларуси.









При этом в Global Firepower Index по уровню военной мощи Литва занимает 85-е, Латвия – 97-е, а Эстония – 109-е место.





Расходы на защитников





Сопоставив расходы консолидированного бюджета на оборону с количеством военнослужащих, Thinktanks.by выяснил, что и расходы Беларуси на 1 военного самые низкие в регионе. Они в 2,5 раза ниже, чем в России, в 8,5 раз ниже, чем в Польше, в 10 раз ниже, чем в Эстонии и в 17 раз ниже, чем в Германии.









«Цена специалиста» в военной сфере Беларуси составляет 8 тысяч 815 евро в год. Это сумма, которую мы получили при соотнесении расходов на оборону консолидированного бюджета с количеством военнослужащих. В месяц на одного защитника Отечества приходится 735 евро.





Для сравнения: в Казахстане этот показатель 987 евро, в Украине – 1 тысяча 236 евро, в России – 1 тысяча 812 евро, в Литве – 4 тысячи 484 евро, в Польше – 6 тысяч 260 евро, в Эстонии – 7 тысяч 581 евро, а в Германии – 12 тысяч 642 евро.





Однако следует помнить, что военный бюджет предусматривает не только и не столько расходы на зарплаты, а траты на технику, вооружения, военные части, содержание личного состава, полигоны и т.д. С учетом данных факторов 735 евро на нос не кажется значимой суммой. Даже если принимать во внимание, что в белорусской армии около 26 тысяч солдат и сержантов, многие из которых – военнослужащие срочной службы и им за выполнение «почетной обязанности» можно много не платить.









По данным, которые озвучивал министр обороны Беларуси еще в 2016 году, помимо солдат и сержантов в армии насчитывается 14 тысяч 502 офицера, 6 тысяч 850 прапорщиков, 3 тысячи 502 курсанта, а также около 16 тысяч гражданского персонала, которым надо платить.





Технические коллизии





Но ведь надо еще и обновлять вооружения и технику. И здесь начинаются странности. Например, в ноябре 2019 года на авиабазу в Барановичах из России были поставлены 4 тяжелых многоцелевых истребителей Су-30СМ. По оценке СМИ, их стоимость составляла около 600 млн долларов, что сопоставимо со всеми расходами из консолидированного бюджета на национальную оборону за 2019 год. Но откуда взялись ресурсы на истребители – не ясно.





Возможно, не из этой строчки бюджета ведутся траты и на другие статьи по военной тематике. Однако в таком случае мы просто не знаем реальные расходы на военный сектор Беларуси. А значит и «цена военного специалиста» в Беларуси может быть значительно выше, нежели 8 тысяч 815 евро в год.





Однако среди 10 стран региона, которые мы рассматривали, за основу были взяты статьи оборонных расходов консолидированного бюджета. То есть формально никаких методологических разночтении в определении «цены специалиста» нет. Тем более, что небольшие военные расходы Беларуси предусмотрены Концепцией строительства и развития Вооруженных сил до 2030 года. Если сейчас траты страны на оборону составляют около 1% от ВВП, то в ближайшие 10 лет их планируется нарастить до 1,5% от ВВП. То есть существенного роста в этой сфере пока не предполагается.





Относительная численность





Впрочем, невысокая «цена специалиста» в белорусской армии может быть обусловлена относительно большой численностью белорусских Вооруженных сил. После сокращения армии в конце 1990-х годов до 65 тысяч человек, ее численность практически не меняется.









На 10 тысяч жителей приходится военных:





В Беларуси - 69

В России – 132

В Казахстане - 37

В Украине – 58

В Польше – 30

В Литве – 53

В Латвии – 34

В Эстонии – 48

В Чехии – 23

В Германии – 29

Таким образом, после России, самой милитаризированной в регионе является Беларусь. При самом низком бюджете на оборону, страна имеет один из самых высоких показателей численности Вооруженных сил, что делает ее уникальной.





Соответственно, чтобы увеличить «цену специалиста» в белорусской военной сфере, нужно либо сокращать армию, либо увеличивать на нее расходы. Но ни чего из этого в ближайшей перспективе кардинально изменять не планируется.