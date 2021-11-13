Согласно документам, здание было построено еще в 1938 году. Участок, на котором оно стоит, дан владельцу во временное пользование до 2025 года. ОАО «Белхим», которое владеет постройкой, формально считается частной компанией. Фактически оно более чем на 70% принадлежит головной организации холдинга «Белресурсы», а та на 100% — государственная.





Отчет «Белхима» за 2020 год не показывает каких-либо серьезных финансовых проблем. Поэтому здание, вероятнее всего, продают за ненадобностью. Основные мощности «Белхима» находятся в Фаниполе, где базу начали создавать еще при СССР. Сейчас основная продукция — стретч-пленка.





В открытом доступе пока нет отчета «Белресурсов» за 2020 год, но есть подробный отчет за 2019-й. В нем аудиторы сомневаются в жизнеспособности компании, т. к. чистые активы существенно меньше уставного капитала, отмечает Officelife.media.



