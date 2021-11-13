Об этом realt.by рассказал председатель правления банка Игорь Меркулов на пресс-конференции в рамках «СберКонф: Ребрендинг и будущие изменения». Realt посмотрел, как прямо сейчас выглядит комплекс у цирка.





Председатель правления рассказал, что комплекс станет большим и современным офисным центром, который «со временем найдет своих арендаторов и собственников».





— Сегодня некоторые объекты комплекса еще на стадии окончательного проектирования, — уточнил он.





В связи с этим, по его словам, объем инвестиций посчитать сложно. Но это точно десятки миллионов долларов.





Игорь Меркулов попросил не называть комплекс «Некемпински». Ведь теперь это новый проект, который не имеет отношения к гостиничному бизнесу. Владельцы сейчас выбирают окончательное название, одно из рабочих — «Проспект».





Напомним, деловой комплекс «Кемпински» планировали сдать к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. Строила комплекс компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа.









В 2016 году стройка остановилась из-за финансовых проблем заказчика. Усугубило положение дел задержание Юрия Чижа и Владимира Япринцева, которые вместе с банками-кредиторами («БПС-Сбербанк», «Белинвестбанк» и «ВТБ») вложили в стройку более 100 млн долларов.





С 2016 года комплекс полностью принадлежит российской группе «СБЕР».





В апреле 2019 года стало известно, что комплекс достроит корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.





Осенью 2019 года Александр Лукашенко страны подписал указ, которым продлил срок строительства многофункционального комплекса возле цирка еще на 2 года.







