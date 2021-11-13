Как сейчас выглядит комплекс возле цирка, когда его откроют и как могут назвать
Недавно минчане заметили, как в зданиях комплекса, который изначально должен был стать отелем Kempinski, загорелся свет в окнах. Уже в конце этого года здесь откроется первое здание, куда в январе 2022-го переедет главный офис Сбер Банка (Беларусь).
фото: Павел Садовский
Об этом realt.by рассказал председатель правления банка Игорь Меркулов на пресс-конференции в рамках «СберКонф: Ребрендинг и будущие изменения». Realt посмотрел, как прямо сейчас выглядит комплекс у цирка.
Председатель правления рассказал, что комплекс станет большим и современным офисным центром, который «со временем найдет своих арендаторов и собственников».
— Сегодня некоторые объекты комплекса еще на стадии окончательного проектирования, — уточнил он.
В связи с этим, по его словам, объем инвестиций посчитать сложно. Но это точно десятки миллионов долларов.
Игорь Меркулов попросил не называть комплекс «Некемпински». Ведь теперь это новый проект, который не имеет отношения к гостиничному бизнесу. Владельцы сейчас выбирают окончательное название, одно из рабочих — «Проспект».
Напомним, деловой комплекс «Кемпински» планировали сдать к чемпионату мира по хоккею в 2014 году. Строила комплекс компания «Элит Эстейт» Юрия Чижа.
В 2016 году стройка остановилась из-за финансовых проблем заказчика. Усугубило положение дел задержание Юрия Чижа и Владимира Япринцева, которые вместе с банками-кредиторами («БПС-Сбербанк», «Белинвестбанк» и «ВТБ») вложили в стройку более 100 млн долларов.
С 2016 года комплекс полностью принадлежит российской группе «СБЕР».
В апреле 2019 года стало известно, что комплекс достроит корпорация А.Н.Д., входящая в группу «Сафмар» семьи Михаила Гуцериева.
Осенью 2019 года Александр Лукашенко страны подписал указ, которым продлил срок строительства многофункционального комплекса возле цирка еще на 2 года.
Вероника Малыщиц
14:54 13/11/2021
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