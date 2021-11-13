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Лавров о возможности санкций против "Аэрофлота": все понимают, что это глупость

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал глупостью сообщения о возможном введении санкций в отношении "Аэрофлота" из-за ситуации на белорусско-польской границе.

"Все понимают, что это глупость. Тем более, что сопоставить обвинения с информацией, которая имеется в открытом доступе, о том, как и куда и откуда "Аэрофлот" летает, не составляет какого-либо труда, но для этого нужно хотя бы пытаться разобраться в ситуации", - сказал он на пресс-конференции в Париже.

Министр также подчеркнул: "Мы объяснили ситуацию, в которой не должно быть каких-либо двойных стандартов по сравнению с тем, как с мигрантами обращаются в других странах ЕС. (...) Не думаю, что мы наших коллег убедили, но по крайней мере у нас есть аргументы, с которыми они спорить не стали".

"Лишь призывали нас помочь убедить Минск решить эту проблему. Но это зависит далеко не только от Минска. Здесь должен быть ещё конструктивный подход ЕС", - добавил министр, отметив, что эту тему также обсудил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Его цитирует Интерфакс-Запад
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