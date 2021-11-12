Обзор белорусских игроков рынка мясной продукции составили рейтинговое агентство BIK Ratings и консалтинговая компания ASER.





В нашей стране работают около 200 предприятий, специализирующихся на производстве продукции из мяса.





Крупнейшим среди них оказался Брестский мясокомбинат, 60% акций которого принадлежит государству. По итогам 2020 года он заработал 501,3 млн рублей, вытеснив с позиции бывшего лидера – частное предприятие «Смолевичи Бройлер».





Однако самым прибыльным является Витебский мясокомбинат (бренд «МяскоВит»). Его прибыль в 172,1 млн рублей почти в пять раз превышает прибыль его ближайшего конкурента – Агрокомбинат «Дзержинский». Исследователи подчеркивают, 90% чистой прибыли Витебского мясокомбината сгенерировано не производством мяса, а финансовой и инвестиционной деятельностью.





Что касается мясного «гиганта» -- Брестского комбината – то имея 500 млн рублей выручки, его прибыль составила всего 18,4 млн. Исследователи посчитали, что рентабельность предприятия находится на уровне 4,3%.





Самым рентабельным назван Агрокомбинат «Дзержинский» с показателем в 13,5%.













В целом Беларусь находится на первом месте среди стран СНГ по производству мяса на душу населения: в 2020 году его произвели 137 кг. Потребление мяса и мясопродуктов составляет 99 кг на душу населения.





Основную долю в производстве мяса занимает мясо птицы – 42,5% в 2020 году, а объем его производства составил 539,6 тыс. тонн. «Акцент на данный вид мяса обусловлен мировой тенденцией к увеличению потребления мяса птицы и его дешевизной, быстрой окупаемостью и простотой в производстве», - пишут аналитики.





Доля экспортных поставок в 2020 году составила около трети от производства мяса и мясных продуктов в стоимостном выражении. Самые экспортно ориентированные позиции - говядина (45%) и мясо птицы (36%).



