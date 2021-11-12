+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Кто в Беларуси зарабатывает на мясе? Кто попал в топ-10

Составлен рейтинг белорусских производителей мясной продукции по их финансовым показателям.

Кто в Беларуси зарабатывает на мясе? Кто попал в топ-10
Обзор белорусских игроков рынка мясной продукции составили рейтинговое агентство BIK Ratings и консалтинговая компания ASER.

В нашей стране работают около 200 предприятий, специализирующихся на производстве продукции из мяса.

Крупнейшим среди них оказался Брестский мясокомбинат, 60% акций которого принадлежит государству. По итогам 2020 года он заработал 501,3 млн рублей, вытеснив с позиции бывшего лидера – частное предприятие «Смолевичи Бройлер».

Однако самым прибыльным является Витебский мясокомбинат (бренд «МяскоВит»). Его прибыль в 172,1 млн рублей почти в пять раз превышает прибыль его ближайшего конкурента – Агрокомбинат «Дзержинский». Исследователи подчеркивают, 90% чистой прибыли Витебского мясокомбината сгенерировано не производством мяса, а финансовой и инвестиционной деятельностью.  

Что касается мясного «гиганта» -- Брестского комбината – то имея 500 млн рублей выручки, его прибыль составила всего 18,4 млн. Исследователи посчитали, что рентабельность предприятия находится на уровне 4,3%.

Самым рентабельным назван Агрокомбинат «Дзержинский» с показателем в 13,5%.



В целом Беларусь находится на первом месте среди стран СНГ по производству мяса на душу населения: в 2020 году его произвели 137 кг. Потребление мяса и мясопродуктов составляет 99 кг на душу населения.

Основную долю в производстве мяса занимает мясо птицы – 42,5% в 2020 году, а объем его производства составил 539,6 тыс. тонн. «Акцент на данный вид мяса обусловлен мировой тенденцией к увеличению потребления мяса птицы и его дешевизной, быстрой окупаемостью и простотой в производстве», - пишут аналитики.

Доля экспортных поставок в 2020 году составила около трети от производства мяса и мясных продуктов в стоимостном выражении. Самые экспортно ориентированные позиции - говядина (45%) и мясо птицы (36%).
thinktanks.by
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]