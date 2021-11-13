Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.





Отмечается, что это станет наибольшим реформированием компании за ее 135-летнюю историю.





Конгломерат здравоохранения выделит свой бизнес в сфере потребительского здоровья новой компании.





Однако компания сохранит свои подразделения фармацевтики и медицинского оборудования, которые продают такие медсредства, как лекарства против рака Darzalex. Ожидается, что в 2021 году доходы этих подразделений составят около 77 млрд долларов.





Компания Johnson & Johnson заявила, что намерена завершить запланированный раздел за 18-24 месяца, после чего ее акции выросли на 4%.