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Корпорация Johnson & Johnson планирует разделиться на две компании

В частности, компания отделит подразделение по продаже пластырей и детской присыпки от производства фармацевтической продукции и медицинских устройств.

Как передает Укринформ, об этом сообщает агентство Reuters.

 Отмечается, что это станет наибольшим реформированием компании за ее 135-летнюю историю.

Конгломерат здравоохранения выделит свой бизнес в сфере потребительского здоровья новой компании.

Однако компания сохранит свои подразделения фармацевтики и медицинского оборудования, которые продают такие медсредства, как лекарства против рака Darzalex. Ожидается, что в 2021 году доходы этих подразделений составят около 77 млрд долларов.

Компания Johnson & Johnson заявила, что намерена завершить запланированный раздел за 18-24 месяца, после чего ее акции выросли на 4%.
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