Фото: Volkswagen Santana (vw.com.cn)





Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana, Skoda Rapid и текущей версии кроссовера Tharu на своем заводе в восточном городе Ичжэн. Этот завод является основным заводом по производству Santana в Китае с производственной мощностью 224 400 единиц в год.





Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.





Volkswagen объяснил свои планы относительно Santana существенным падением спроса на модель. Производство Santana началось в Китае в 1985 году. За 36 лет было выпущено более 6 миллионов автомобилей. За первые 10 месяцев этого года SAIC-Volkswagen продал 970 438 автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее.





Согласно внутренним документам, вместо Santana и Rapid завод в Ичжэне будет производить компактный кроссовер T-Cross и обновленные кроссовер Tharu нового поколения, а также хэтчбек Polo и седан Lamando.





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