+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Прощай, ласточка! Volkswagen снимает с производства популярный бюджетный седан

Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana, Skoda Rapid и текущей версии кроссовера Tharu на своем заводе в восточном городе Ичжэн.

Фото: Volkswagen Santana (vw.com.cn)

Совместное предприятие Volkswagen и SAIC Motor в ближайшие месяцы прекратит производство Santana, Skoda Rapid и текущей версии кроссовера Tharu на своем заводе в восточном городе Ичжэн. Этот завод является основным заводом по производству Santana в Китае с производственной мощностью 224 400 единиц в год.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News.

Volkswagen объяснил свои планы относительно Santana существенным падением спроса на модель. Производство Santana началось в Китае в 1985 году. За 36 лет было выпущено более 6 миллионов автомобилей. За первые 10 месяцев этого года SAIC-Volkswagen продал 970 438 автомобилей, что на 18 процентов меньше, чем годом ранее.

Согласно внутренним документам, вместо Santana и Rapid завод в Ичжэне будет производить компактный кроссовер T-Cross и обновленные кроссовер Tharu нового поколения, а также хэтчбек Polo и седан Lamando.

Ранее стало известно, что все новые автомобили могут получить "алкогольный замок". Такая норма прописана в новом законе о транспортной инфраструктуре.

Напомним, что представлен первый серийный электромобиль Subaru. Subaru и Toyota в очередной раз создали одну машину на двоих.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]