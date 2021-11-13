Работник могилевской ТЭЦ погиб в результате выброса пара
Вчера днем поступило сообщение о травмировании работника теплоэлектроцентрали в результате выброса пароводяной смеси в котлотурбинном цеху Могилевской ТЭЦ-2 филиала РУП "Могилевэнерго", сообщили в СК.
"Прибывшими медиками проведены реанимационные мероприятия, однако спасти 53-летнего мужчину не удалось - он скончался", - проинформировали в ведомстве.
На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются свидетели и очевидцы произошедшего, изымается документация.
По данному факту Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка, пишет Смартпресс.
10:56 13/11/2021
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