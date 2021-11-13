Всего в Минске работают 53 гостиницы на 6,1 тыс. номеров, в которых насчитывается 10,9 тыс. мест. Городу из них принадлежат 15 отелей на 2 тыс. номеров, в состав объединения входят 13 гостиниц.





Средний тариф в гостиницах «Столичной торговли и услуг» по итогам 9 месяцев составил 49,3 рубля. Доходность гостиниц ГО «Столичная торговля и услуги» по итогам девяти месяцев в расчете на номер выросла на 34,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.



