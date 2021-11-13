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Гостиницы Минска в январе-октябре были загружены на 37%

Загрузка гостиниц беларусской столицы по итогам января-октября составила 37%, сообщает ГО «Столичная торговля и услуги». В сравнении с аналогичным периодом прошлого года уровень загрузки вырос на 11 п.п.

Всего в Минске работают 53 гостиницы на 6,1 тыс. номеров, в которых насчитывается 10,9 тыс. мест. Городу из них принадлежат 15 отелей на 2 тыс. номеров, в состав объединения входят 13 гостиниц.

Средний тариф в гостиницах «Столичной торговли и услуг» по итогам 9 месяцев составил 49,3 рубля. Доходность гостиниц ГО «Столичная торговля и услуги» по итогам девяти месяцев в расчете на номер выросла на 34,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

По итогам девяти месяцев 53% иностранных постояльцем минских гостиниц пришлось на долю граждан РФ, 11% — Ирака, по 3% — Китая, Украины, Узбекистана, пишет reform.by
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