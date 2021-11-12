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Сколько теряет бюджет из-за оттока бизнесов?

В стране растет количество ИП на фоне снижения малых и микроорганизаций. Получается, бизнес мельчает – а для бюджета это вопрос порядка 90 млн долларов.

Скажется ли закрытие и обмельчание бизнеса на деньгах, которые поступают в бюджет государства? Ответ на этот вопрос ищут аналитики проекта «Кошт урада».

В среднем от одной малой организации в бюджет поступает 352 тысячи рублей, а от микроорганизаций — 23 тысячи рублей, свидетельствуют данные Министерства по налогам и сборам.

При этом один ИП, в среднем, заплатил чуть более 2 тысяч налогов с января по сентябрь нынешнего года.

Мы видим, что с начала года в стране стало на 5588 больше индивидуальных предпринимателей, соответственно, поступления в бюджет от ИП могли вырасти на 11,3 млн.

При этом микроорганизаций стало меньше на 4045 штук, а это значит, они не дадут бюджету доход в среднем на сумму 93,0 млн рублей. Количество малых организаций уменьшилось на 395, и это — потери от поступлений в размере 139,0 млн рублей.

Теперь можно легко посчитать, что в результате реорганизации и сокращения бизнесов, в том числе — перехода части предпринимателей с микроорганизаций на ИП, бюджет с одной стороны получил 11,3 млн рублей, а с другой — потерял в общей сложности 232,1 млн. Снижение потенциальных поступлений составило 220,8 млн рублей или более 90 млн долларов.

«И дело здесь не только и не столько в том, что государство преднамеренно закрывает бизнесы. Это скорее история про ожидания бизнеса от происходящего в стране и перспективы, - объясняют эксперты. - Когда экономисты и представители бизнес-сообщества говорили, что бизнес-климат — очень хрупкая и важная составляющая успешного развития государства, в правительстве эту информацию, судя по всему, всерьез не воспринимали. Или как-то по-своему расставляли приоритеты».

Для регионов малый бизнес – это не только налоговые поступления, но и рабочие места. Напомним, что малые организации включают в себя от 16 до 100 человек штата, а микроорганизации — до 15 человек, пишет thinktanks.by
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