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В Беларуси появилось новое топливо

Бензин новой марки, полученный на МНПЗ, подойдет для мощных турбодвигателей, требовательных к чистоте топлива.

 Впервые в Беларуси произведен бензин с октановым числом 101, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Мозырского нефтеперерабатывающего завода.
Сначала была выпущена опытно-промышленная партия – для испытаний, которые дали положительные результаты. Теперь МНПЗ ставит производство АИ-101-К5-Евро уже на поток.

На предприятии обещают, что в скором времени 101-й бензин будет доступен на заправках, но прежде всего он будет реализовываться на экспорт.
"В первую очередь он предназначен для автомобилей с мощными турбированными моторами, которые очень чувствительны к чистоте топлива. Кроме того, бензин АИ-101-К5-Евро повышает КПД двигателя, облегчает его запуск, улучшает скоростные характеристики, уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов в атмосферу", - рассказали на предприятии.

фото из открытых источников

Отмечается, что производство бензина с высоким октановым числом удалось осуществить благодаря непрерывному процессу модернизации.
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