В Беларуси появилось новое топливо

Впервые в Беларуси произведен бензин с октановым числом 101, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Сначала была выпущена опытно-промышленная партия – для испытаний, которые дали положительные результаты. Теперь МНПЗ ставит производство АИ-101-К5-Евро уже на поток.





На предприятии обещают, что в скором времени 101-й бензин будет доступен на заправках, но прежде всего он будет реализовываться на экспорт.

"В первую очередь он предназначен для автомобилей с мощными турбированными моторами, которые очень чувствительны к чистоте топлива. Кроме того, бензин АИ-101-К5-Евро повышает КПД двигателя, облегчает его запуск, улучшает скоростные характеристики, уменьшает расход топлива, снижает количество вредных выбросов в атмосферу", - рассказали на предприятии.





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Отмечается, что производство бензина с высоким октановым числом удалось осуществить благодаря непрерывному процессу модернизации.