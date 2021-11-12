«В ходе последующего досмотра за первым рядом пустых коробок и коробок с овсяными хлопьями таможенники обнаружили 50 тыс. пачек сигарет белорусского производства без специальных российских акцизных марок и сопроводительных документов», - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни Александр Колесников.





В настоящее время Смоленской таможней готовятся материалы для передачи по подследственности сотрудникам полиции, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.



