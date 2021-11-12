Под Смоленском перехватили беларусские сигареты, которые везли под видом овсяных хлопьев
Пограничники и таможенники остановили грузовой автомобиль на трассе М1.
«В ходе последующего досмотра за первым рядом пустых коробок и коробок с овсяными хлопьями таможенники обнаружили 50 тыс. пачек сигарет белорусского производства без специальных российских акцизных марок и сопроводительных документов», - сообщил исполняющий обязанности начальника отдела контроля за ввозом и оборотом товаров Смоленской таможни Александр Колесников.
В настоящее время Смоленской таможней готовятся материалы для передачи по подследственности сотрудникам полиции, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.
Фото: ctu.customs.gov.ru
22:28 12/11/2021
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