+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Беларусь отгружает в Литву рекордные объемы калия накануне санкций США

Импорт белорусских удобрений в Литву в сентябре по сравнению с тем же месяцем 2020 года вырос на 78% и был рекордным почти за 20 лет по данным за сентябрь в этот период, следует из материалов Департамента статистики Литвы.


"Сентябрьский импорт белорусских удобрений в Литву рекордный, если брать все сентябрьские данные с 2004 года", - заявил экономист литовской консалтинговой компании Brandnomika Александр Изгородин, сообщает Интерфакс.

При этом он отметил, что, вероятно, поставка удобрений в последнее время увеличивается искусственно, чтобы пополнить запасы до вступления в декабре в действие санкций США, наложенных на производителя калийных удобрений "Беларуськалий".

"Рынок сейчас готовится к санкциям США, и импорт в Литву увеличивается искусственно, чтобы заполнить склады, чтобы еще несколько месяцев можно было продавать удобрения на европейском рынке", - заявил он.

Изгородин полагает, что введенные летом Еврокомиссией санкции "очень бумажные" - они не охватывают основных формул поставок белорусских удобрений, поэтому продукты "пока едут как обычно". Кроме того, считает экономист, санкции ЕС были применены только к договорам, которые подписаны после 25 июня, поэтому, скорее всего, минудобрения экспортируются по ранее заключенным договорам.

Однако порт Клайпеды и литовская железнодорожная компания Lietuvos gelezinkeliai не отмечают увеличения транзита удобрений.

Руководитель департамента инфраструктуры Клайпедского порта Видмантас Паукште заявил, что в сентябре в порту перевалено 1,4 млн тонн удобрений - на 5,9% больше, чем год назад. Он не отмечает "особых колебаний", так к� � это не только белорусские удобрения, некоторое количество этого продукта перевозит литовская компания Achema.

Lietuvos gelezinkeliai в сентябре перевезла удобрений столько же, сколько и в прошлом году - около 1 млн тонн.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]