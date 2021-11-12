Теперь директора предприятий не могут начислять себе премии, если не оплатили коммуналку
Совет министров принял интересное постановление. Теперь руководителям организаций запрещено начислять премии, бонусы и вознаграждения, если те не оплатили вовремя коммуналку. А еще зарплата директора теперь не учитывается при подсчете средней зарплаты предприятия.
Это касается организаций любых форм собственности, за исключением тех, что получают субсидии.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от N612 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. N597» было принято 26 октября и начало действовать с ноября, обратили внимание в InfoBank.by.
Все это делается для «стимулирования труда руководителей по обеспечению прибыльной работы организаций, а также полной оплаты договорных обязательств за потребленные энергоресурсы и основные виды жилищно-коммунальных услуг».
Вот выдержки из постановления:
«…Дополнительное основание, при наличии которого руководителям организаций не начисляются премии, бонусы и вознаграждения:
• задолженность по оплате потребленных с начала отчетного года услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации);
• задолженность по оплате за потребленные с начала отчетного года природного газа, электрической и тепловой энергии;
Очевидно, речь идет об оплате коммунальных услуг предприятия, а не личной квартиры директора, пишет The Village.
Так же в этом постановлении изменены условия выплаты всех видов премий, бонусов и вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителей организаци� (независимо от формы собственности) и уточнен порядок расчета коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы по организации в целом.
Обратите внимание, что при расчете коэффициента соотношения зарплаты директора и средней зарплаты по предприятию зарплата самого руководителя не будет учитываться в средней зарплате по предприятию.
Все эти условия начинают действовать с 1 ноября 2021 года. А вот с 1 января 2022 года вступит в силу новое положение о годовом бонусе для руководителя. Согласно документу, его будут платить исключительно пропорционально количеству выполненных прогнозных показателей.
Размер бонуса — до 10% прироста чистой прибыли организации по результатам года, но — не более 12 окладов включительно.
14:12 12/11/2021
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