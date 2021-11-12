







Это касается организаций любых форм собственности, за исключением тех, что получают субсидии.





Постановление Совета Министров Республики Беларусь от N612 «Об изменении постановления Совета Министров Республики Беларусь от 8 июля 2013 г. N597» было принято 26 октября и начало действовать с ноября, обратили внимание в InfoBank.by.





Все это делается для «стимулирования труда руководителей по обеспечению прибыльной работы организаций, а также полной оплаты договорных обязательств за потребленные энергоресурсы и основные виды жилищно-коммунальных услуг».





Вот выдержки из постановления:





«…Дополнительное основание, при наличии которого руководителям организаций не начисляются премии, бонусы и вознаграждения:





• задолженность по оплате потребленных с начала отчетного года услуг горячего и холодного водоснабжения, водоотведения (канализации);





• задолженность по оплате за потребленные с начала отчетного года природного газа, электрической и тепловой энергии;





Очевидно, речь идет об оплате коммунальных услуг предприятия, а не личной квартиры директора, пишет The Village.





Так же в этом постановлении изменены условия выплаты всех видов премий, бонусов и вознаграждений за исполнение трудовых обязанностей руководителей организаци� (независимо от формы собственности) и уточнен порядок расчета коэффициента соотношения средней заработной платы руководителя и средней заработной платы по организации в целом.





Обратите внимание, что при расчете коэффициента соотношения зарплаты директора и средней зарплаты по предприятию зарплата самого руководителя не будет учитываться в средней зарплате по предприятию.





Все эти условия начинают действовать с 1 ноября 2021 года. А вот с 1 января 2022 года вступит в силу новое положение о годовом бонусе для руководителя. Согласно документу, его будут платить исключительно пропорционально количеству выполненных прогнозных показателей.





Размер бонуса — до 10% прироста чистой прибыли организации по результатам года, но — не более 12 окладов включительно.