



Причиной стало то, что они сняли на видео пожар, случившийся на установке замедленного коксования 28 сентября.





Администрация предприятия заявила, что этим они нарушили "несколько приказов генерального директора, а также несколько положений о безопасности, о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО "Нафтан".





Вспомнили работникам и то, что их видео появилось в "деструктивных телеграм-каналах".





"В то время как кто-то принимал участие в тушении пожара, парни возомнили себя режиссерами и весело снимали кино. И, понимая всю ответственность содеянного, нарушители дисциплины не побоялись свое видео, снятое на мобильный телефон, распространить по деструктивным телеграм-каналам", — говорят в администрации.





Пожар на "Нафтане" произошел 28 сентября. Тушили его 17 машин и 59 человек. Жертв при происшествии не было.



