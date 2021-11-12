Двух "нафтановцев", которые сняли на видео пожар, лишили премий на год
На НПЗ "Нафтан" двух работников на год лишили всех премий, сообщают телеграм-каналы.
Причиной стало то, что они сняли на видео пожар, случившийся на установке замедленного коксования 28 сентября.
Администрация предприятия заявила, что этим они нарушили "несколько приказов генерального директора, а также несколько положений о безопасности, о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО "Нафтан".
Вспомнили работникам и то, что их видео появилось в "деструктивных телеграм-каналах".
"В то время как кто-то принимал участие в тушении пожара, парни возомнили себя режиссерами и весело снимали кино. И, понимая всю ответственность содеянного, нарушители дисциплины не побоялись свое видео, снятое на мобильный телефон, распространить по деструктивным телеграм-каналам", — говорят в администрации.
Пожар на "Нафтане" произошел 28 сентября. Тушили его 17 машин и 59 человек. Жертв при происшествии не было.
13:57 12/11/2021
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