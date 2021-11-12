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Двух "нафтановцев", которые сняли на видео пожар, лишили премий на год

На НПЗ "Нафтан" двух работников на год лишили всех премий, сообщают телеграм-каналы.


Причиной стало то, что они сняли на видео пожар, случившийся на установке замедленного коксования 28 сентября. 

Администрация предприятия заявила, что этим они нарушили "несколько приказов генерального директора, а также несколько положений о безопасности, о пропускном и внутриобъектовом режиме ОАО "Нафтан".

Вспомнили работникам и то, что их видео появилось в "деструктивных телеграм-каналах".

"В то время как кто-то принимал участие в тушении пожара, парни возомнили себя режиссерами и весело снимали кино. И, понимая всю ответственность содеянного, нарушители дисциплины не побоялись свое видео, снятое на мобильный телефон, распространить по деструктивным телеграм-каналам", — говорят в администрации.

Пожар на "Нафтане" произошел 28 сентября. Тушили его 17 машин и 59 человек. Жертв при происшествии не было.
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