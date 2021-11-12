Такие данные привела заместитель министра финансов Ольга Тарасевич, выступая на республиканском семинаре-совещании «Инвестиционная повестка — 2025: стратегия, меры, практика».





По данным Минфина, объем эмиссии акций составил 41,5 млрд рублей, облигаций — 34,3 млрд. Таким образом совокупный объем выпуска ценных бумаг превысил 60% ВВП.





Минфин считает, что рынок акций следует активизировать, так как объем операций на нем за девять месяцев оценивается всего в 440 млн рублей. Проблема неразвитости рынка связана с низким уровнем инвестиционной привлекательности, считает Тарасевич.





Поэтому Минфин предлагает активизировать продажу небольших пакетов бумаг на бирже и мотивировать менеджмент предприятий, предусмотрев для него передачу акций допвыпусков.





Притом что объем эмиссии бумаг на рынке облигаций составил 34,3 млрд, активных эмитентов на рынке всего 274. Они предложили в обращение 1000 выпусков бумаг. Однако если исключить выпуски банков и исполкомов, то получается, что на рынке работают всего 200 эмитентов, отметила Тарасевич.





По словам замминистра, в нашей стране те, кто занимается выпуском ценных бумаг, несут повышенные риски. Поэтому запланировано усилить требования к эмиссии корпоративных облигаций.





Будет введено требование о том, что эмиссия может осуществляться, когда эмитент не имеет убытков в течение предыдущих двух лет, а объем эмиссии не сможет превышать 80% стоимости чистых активов компании.

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Минфин доволен развитием рынка токенов. Для его дополнительной стимуляции предлагается исключить регуляторный арбитраж.





Источником долгосрочных инвестиций Минфину видится страховой рынок. Регулятор ждет, что резервы страховых компаний в 3,2% ВВП будут инвестированы в экономику. Уже сейчас 46% резервов вложено в государственные ценные бумаги.



