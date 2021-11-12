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Население Беларуси в октябре понесло валюту в банки

Валютные депозиты населения и юридических лиц в белорусских банках за 10 месяцев 2021 года сократились на $526,511 млн. или 4,79% и на 1 ноября составили $10,476 млрд., свидетельствует статотчет Национального банка Беларуси.

В октябре валютные депозиты выросли на $75,422 млн. или 0,73%.

Население с начала года вывело из банков валютные вклады на сумму в $724,818 млн. или 12,39%. Валютные депозиты населения на 1 ноября 2021 года составили $5,125 млрд., на 1 января этот показатель равнялся 5,8498 млрд. долларов. В октябре физлица увеличили депозиты в банках на $44,797 млн. или 0,88%.

В том числе срочные депозиты физлиц с начала года сократились на $697,912 млн. или 15,04% и на 1 ноября 2021 года составили $3,942 млрд. В октябре срочные валютные депозиты «физиков» выросли на $26,553 млн. или 0,68%.

Объем валюты населения, хранящейся на счетах до востребования (переводные депозиты), показал снижение на $26,907 млн. или 2,22% с начала года. На 1 ноября 2021 года этот показатель составил $1,183 млрд. В октябре вклады до востребования выросли на $18,244 млн. или 1,57%.

Срочные депозиты юридических лиц с начала года выросли на $317,701 млн. или 12,02% и на 1 ноября 2021 года составили $2,96 млрд. В октябре срочные валютные депозиты юрлиц выросли на $68,959 млн. или 2,39%.
AFN.by
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