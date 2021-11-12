







Так, аналитики отмечают, что в 2020 году экономики разных стран столкнулись с инфляцией на фоне коронакризиса. Однако в текущем году ситуация с пандемией начала улучшаться, и центробанки стали ужесточать денежно-кредитную политику.





Формируя список, специалисты изучили уровень уязвимости к потенциальному кризису платежного баланса (когда центробанку не хватает международных резервов для поддержки национальной валюты) и то, насколько хорошо государства смогут перенести эти трудности.





Таким образом, в десятку самых слабых экономик мира, кроме упомянутых государств, вошли также Грузия, Сальвадор, Беларусь, Шри-Ланка, Аргентина, Армения и Турция.







