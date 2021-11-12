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Беларусь оказалась в числе самых уязвимых экономик мира

Эксперты немецкого рейтингового агентство Scope Ratings оценили 95 стран по уязвимости и устойчивости к внешнеэкономическим рискам. Антилидерами рейтинга стали экономики Ливана, Замбии и Анголы.



Так, аналитики отмечают, что в 2020 году экономики разных стран столкнулись с инфляцией на фоне коронакризиса. Однако в текущем году ситуация с пандемией начала улучшаться, и центробанки стали ужесточать денежно-кредитную политику.

Формируя список, специалисты изучили уровень уязвимости к потенциальному кризису платежного баланса (когда центробанку не хватает международных резервов для поддержки национальной валюты) и то, насколько хорошо государства смогут перенести эти трудности.

Таким образом, в десятку самых слабых экономик мира, кроме упомянутых государств, вошли также Грузия, Сальвадор, Беларусь, Шри-Ланка, Аргентина, Армения и Турция.
"Белорусский партизан"
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