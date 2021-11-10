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Более 30 стран откажутся от продаж новых авто на бензине к 2040 году

На Всемирном саммите по климату в Глазго 33 страны и 6 автопроизводителей объявили о полном отказе от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) к 2040 году.


Страны и производители присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее указанного года, пишет CentralAsia со ссылкой на Reuters. При этом страны с передовой экономикой должны отказаться от ДВС к 2035 году.

Среди подписантов совместного заявления Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турция и другие, а также корпорации General Motors, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайская BYD.

Отмечается, что Германия, однако, не подписалась под соглашением. Берлин сохраняет приверженность тому, чтобы разрешить к 2035 году только автомобили с нулевым уровнем выбросов, но у некоторых стран, как и у Германии, есть вопросы ко второстепенному аспекту декларации. Речь о том, станут ли синтетические виды горючего для ДВС из возобновляемых источников решением проблемы в будущем.

Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году.

Итальянский производитель спортивных авто Lamborghini также решил перейти к выпуску гибридных и электрических моделей, отказываясь от двигателей внутреннего сгорания в пользу более экологичных вариантов.
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