



Страны и производители присоединились к инициативе Великобритании, согласно которой продажа автомобилей и микроавтобусов с ДВС должна закончиться не позднее указанного года, пишет CentralAsia со ссылкой на Reuters. При этом страны с передовой экономикой должны отказаться от ДВС к 2035 году.





Среди подписантов совместного заявления Великобритания, Индия, Австрия, Польша, Канада, Турция и другие, а также корпорации General Motors, Ford, Mercedes, Volvo, Jaguar/Land Rover и китайская BYD.





Отмечается, что Германия, однако, не подписалась под соглашением. Берлин сохраняет приверженность тому, чтобы разрешить к 2035 году только автомобили с нулевым уровнем выбросов, но у некоторых стран, как и у Германии, есть вопросы ко второстепенному аспекту декларации. Речь о том, станут ли синтетические виды горючего для ДВС из возобновляемых источников решением проблемы в будущем.





Ранее сообщалось, что немецкий автомобильный концерн Volkswagen планирует отказаться от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания в Европе к 2035 году.





Итальянский производитель спортивных авто Lamborghini также решил перейти к выпуску гибридных и электрических моделей, отказываясь от двигателей внутреннего сгорания в пользу более экологичных вариантов.







