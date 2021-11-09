Министры энергетики Беларуси и России Виктор Каранкевич и Николай Шульгинов подписали Протокол о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке. Документ, как отметили в Минэнерго, «определяет порядок формирования цен при поставке природного газа в Беларусь в 2022 году».





А вот конкретный уровень цены на газ «будет зафиксирован в совместном документе с ПАО «Газпром», исходя из условий 2021 года».





Почему не названа конкретная цена, попыталась выяснить газета «Белорусы и рынок».





Политолог Валерий Карбалевич допускает, что в данном случае речь может идти о коммерческой тайне.





— Возможны вещи, которые принято называть коммерческой тайной. А вообще Европа обвиняет Москву в так называемой «политической цене»: Россия определяет цену на газ для разных стран не на основе рыночной стоимости, а использует газ как политический инструмент. Возможно, цена в данном случае не названа потому, чтобы прикрыть ее политическую подоплеку или снять подобные обвинения. Хотя на самом деле Владимир Путин уже назвал цену на газ на уровне 127-128 долларов за тысячу кубометров, — сказал корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» Карбалевич.





А старший аналитик Альпари Евразия Вадим Иосуб предположил, что речь может идти не о фиксированной цене на газ, а о более гибкой.





— Отсутствие конкретных цифр может быть связано с тем, что дальше речь пойдет не о фиксированной цифре, а об определенной формуле, — говорит аналитик. — Любопытный прецедент произошел в прошлом году, во время пандемии коронавируса, когда резко упали цены на нефть, и в отдельные дни цена на газ падала чуть ли не до 40 долларов. Тогда Лукашенко жаловался, что европейцам Россия продает газ дешевле, чем Беларуси. Поэтому вполне возможно, что в результате придут не к конкретной фиксированной цифре, а в привязке к биржевым цифрам на газ или к чему-то еще.





А может быть цена на газ связана с договором по созданию объединенного рынка газа в рамках Союзного государства, который предполагается подписать к 1 декабря 2023 года? Подписание такого договора Путин также анонсировал прошлой осенью.





Валерий Карбалевич считает, что нет никаких договоренностей по поводу того, каким быть объединенному рынку газа. Ведь на самом деле речь не идет о том, чтобы Беларусь получала газ по внутрироссийским ценам, по ценам Смоленской области, а про схему определения цены.

Получит ли Беларусь обещанную цену на газ?





Заместитель декана Факультета мировой экономики и мировой политики ГУ ВШЭ Андрей Суздальцев пошел еще дальше. Он сомневается, что Минск получит газ по обещанной цене:





— Белорусская сторона рассчитывает в ноябре – декабре запастись контрактом на поставку в республику российского природного газа по 128,5 доллара за тысячу куб. м. Но неделю назад Молдова заключила долгосрочный контакт с Газпромом на поставку газа по 450 долларов США. Так получит ли Александр Лукашенко обещанную цену на российский газ в варианте интеграционного аванса? – задается риторическим вопросом экономист.