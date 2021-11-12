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На совещании Александр Лукашенко подчеркнул, что им была поставлена задача повысить участие субъектов малого предпринимательства в финансировании госрасходов. Сегодня на утверждение Лукашенко внесен проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства», пишет s13.ru со ссылкой на БелТА.





Лукашенко настаивает, что нужно ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса.





«Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо», - заметил он.





По его словам, цели должны быть другими: надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей. Налоги должны быть посильными.





Напомним, в недавно опубликованном проекте Налогового кодекса ужесточаются условия применения упрощенной системы налогообложения.





Совет по развитию предпринимательства совместно с официальными партнерскими организациями рассмотрел проект изменений в Налоговый кодекс и направил в Министерство финансов замечания и предложения, касающиеся проблемных вопросов.





Совет по развитию предпринимательства не согласен с введением налога на землю повышающего коэффициента в размере 3,0 в отношении участков, занятых объектами незавершенного строительства. Согласно положению, планируется, что повышающий коэффициент будет применяться с момента истечения трехлетнего периода строительства объекта и до момента государственной регистрации (принятия в эксплуатацию) последнего из возводимых объектов.





В Совете отметили, что неясно почему в качестве срока выбран именно трехлетний период, а не сроки, предусмотренные проектной документаций. Данная норма с представителями бизнес-сообщества не обсуждалась, экономическое обоснование и (или) расчеты, подтверждающие целесообразность ее введения, не представлялись.





«Считаем, что предлагаемый в проекте трехлетний срок никак не учитывает особенности строительства объектов, влияющие на сроки их возведения, создавая за счет фискального давления стимул как для проектных организаций, так и для застройщиков проектировать строительство объектов, которые реально ввести в эксплуатацию за три года. Это будет являться сдерживающим фактором для строительства технологически сложных объектов и окажет сдерживающее влияние на развитие строительной отрасли в целом», - указывается в замечаниях Совета.





Там также выступили против положения, которое дает право местным советам депутатов увеличивать не более чем на 2 процентных пункта ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков, полностью уплачивающих налог на прибыль в местные бюджеты.





Совет по развитию предпринимательства отмечает, что таким образом, максимальный размер ставки налога на прибыль составит 20%. А учитывая дефицитное состояние местных бюджетов, можно утверждать, что большинство местных органов власти воспользуются данной возможностью.





Совет считает, что данную норму нужно исключить и вернуться к ней в 2022 году при подготовке закона, который предусматривает комплексную реформу порядка взимания налога на прибыль.





Кроме этого, Совет выступил с предложением сохранять право на использование упрощенной системы налогообложения для ИП, которые занимаются налоговым консультированием, аудиторской деятельностью, а также оказывающим юридические услуги.