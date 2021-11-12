+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Совмин подготовил указ о реформировании предпринимательской деятельности, а Совет по развитию предпринимательства направил в Минфин возражения

Александру Лукашенко внесли на утверждение проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства».

Фото: БЕЛТА

На совещании Александр Лукашенко подчеркнул, что им была поставлена задача повысить участие субъектов малого предпринимательства в финансировании госрасходов. Сегодня на утверждение Лукашенко внесен проект указа «О деятельности субъектов малого предпринимательства», пишет s13.ru со ссылкой на БелТА.

Лукашенко настаивает, что нужно ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса.

«Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо», - заметил он.

По его словам, цели должны быть другими: надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей. Налоги должны быть посильными.

Напомним, в недавно опубликованном проекте Налогового кодекса ужесточаются условия применения упрощенной системы налогообложения. 

Совет по развитию предпринимательства совместно с официальными партнерскими организациями рассмотрел проект изменений в Налоговый кодекс и направил в Министерство финансов замечания и предложения, касающиеся проблемных вопросов.

Совет по развитию предпринимательства  не согласен с введением налога на землю повышающего коэффициента в размере 3,0 в отношении участков, занятых объектами незавершенного строительства. Согласно положению, планируется, что повышающий коэффициент будет применяться с момента истечения трехлетнего периода строительства объекта и до момента государственной регистрации (принятия в эксплуатацию) последнего из возводимых объектов.

В Совете отметили, что неясно почему в качестве срока выбран именно трехлетний период, а не сроки, предусмотренные проектной документаций. Данная норма с представителями бизнес-сообщества не обсуждалась, экономическое обоснование и (или) расчеты, подтверждающие целесообразность ее введения, не представлялись.

«Считаем, что предлагаемый в проекте трехлетний срок никак не учитывает особенности строительства объектов, влияющие на сроки их возведения, создавая за счет фискального давления стимул как для проектных организаций, так и для застройщиков проектировать строительство объектов, которые реально ввести в эксплуатацию за три года. Это будет являться сдерживающим фактором для строительства технологически сложных объектов и окажет сдерживающее влияние на развитие строительной отрасли в целом», - указывается в замечаниях Совета.

Там также выступили против положения, которое дает право местным советам депутатов увеличивать не более чем на 2 процентных пункта ставку налога на прибыль для отдельных категорий плательщиков, полностью уплачивающих налог на прибыль в местные бюджеты.

Совет по развитию предпринимательства отмечает, что таким образом, максимальный размер ставки налога на прибыль составит 20%. А учитывая дефицитное состояние местных бюджетов, можно утверждать, что большинство местных органов власти воспользуются данной возможностью.

Совет считает, что  данную норму нужно исключить и вернуться к ней в 2022 году при подготовке закона, который предусматривает комплексную реформу порядка взимания налога на прибыль.

Кроме этого, Совет выступил с предложением сохранять право на использование упрощенной системы налогообложения для ИП, которые занимаются налоговым консультированием, аудиторской деятельностью, а также оказывающим юридические услуги.
Поделиться
Последние известия




Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]