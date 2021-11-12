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Александр Лукашенко заявил о необходимости установить посильный налог на предпринимателей, этот вопрос был поднят на совещании с правительством, пишет Sputnik.





"Это не значит, что мы сейчас непосильным налоговым бременем обложим малое предпринимательство и предпринимательство вообще, что оно все загнется. Нет, нам это не надо. Нам надо, чтобы и малое, и среднее, и крупное предпринимательство развивалось, чтобы в Беларуси появлялось все больше и больше предпринимателей", – сказал Лукашенко.





Он призвал не допустить перегибов и установить посильный налог, при этом подчеркнул, что платить должны все: "хоть по одной копейке, но платить".

Речь о налогообложении шла в контексте недопустимой работы в теневом секторе экономики.





"В результате мы должны иметь ясное представление о дальнейших этапах корректировки налогообложения всех субъектов малого бизнеса. При этом за попытками улучшения мы должны видеть в первую очередь интересы наших граждан", - заявил Лукашенко.





Реформирование предпринимательской деятельности

Глава государства также высказался о проекте указа о реформировании предпринимательской деятельности, который внесли на утверждение. Лукашенко обратил внимание на существенную роль, которую играют в экономике субъекты малого предпринимательства, в том числе благодаря созданию новых рабочих мест и перераспределению трудовых ресурсов из малоэффективных секторов.





"Наша задача - обеспечить такие условия, чтобы переходные процессы проходили бесшовно, с минимальными экономическими потерями и прогнозируемой ситуацией в предпринимательской среде", - подчеркнул Лукашенко.





Лукашенко хотел бы в широком составе публично обсудить указ и, в частности, какой эффект стоит ожидать после подписания. В центре внимания и вопрос, как предлагаемые изменения критериев малого предпринимательства отразятся на деловом климате и уровне экономической активности, в том числе в регионах.

Шевелиться самим и зарабатывать





В ходе совещания также поднимался вопрос об оказании государственной поддержки предприятию "Амкодор".





"Надо шевелиться самим и зарабатывать деньги. Но кому надо помочь, которые порой даже не по своей вине попали в тяжелую ситуацию, мы помогаем и будем помогать. Но это не значит, что каждый придет и возьмет деньги в бюджете", - предупредил правительство Александр Лукашенко.















