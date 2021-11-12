







Не вправе применять упрощенную систему организации, производящие подакцизные товары, реализующие ювелирные и другие бытовые изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, имеющие один или несколько филиалов, реализующие имущественные права на средства индивидуализации участников гражданского оборота, сдающие в аренду капитальные строения (их части).





Также не может рассчитывать на «упрощенку» бизнес, осуществляющий лотерейную деятельность, игорный бизнес, риелторский, страховой, банковский, осуществляющий операции с цифровыми знаками (токенами).





Дополняют круг компаний, пишет Оfficelife.media, которым отказано в применении «упрощенки», профучастники рынка ценных бумаг, участники холдингов, микрофинансовые организации, инвестфонды, доверительные управляющие, участники договора простого товарищества, резиденты СЭЗ, Парка высоких технологий, парка «Великий камень».





Объектом налогообложения при упрощенной системе признается валовая выручка.





Перейти на применение упрощенной системы вправе организации, у которых численность работников в среднем за первые девять месяцев предшествующего года не превышает 50 человек и валовая выручка нарастающим итогом за эти девять месяцев составляет не более 1 612 500 белорусских рублей.





Желающие перейти на упрощенную систему должны с 1 октября по 31 декабря предшествующего года представить в налоговый орган уведомление о переходе по установленной форме.





Ставка налога при упрощенной системе устанавливается в размере 6%.





Налог при упрощенной системе заменяет для плательщиков налог на прибыль.





Ранее сообщалось, что в новой редакции изменений Налогового кодекса, опубликованной Минфином 10 ноября, в частности, изменен состав услуг, при оказании которых в 2022 году индивидуальным предпринимателям еще разрешается применять упрощенную систему налогообложения.





Это, как и в первоначальном варианте, туризм, здравоохранение, сухопутный транспорт, общепит. Но вместо вида деятельности «техническое обслуживание и ремонт авто и мотоциклов» значится «деятельность в области компьютерного программирования».





Кроме того, размер валовой выручки для применения УСН в 2022 году для ИП повышается до 500 тыс. рублей в год.