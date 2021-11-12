Согласно данным, размещенным на сайте Единого государственного реестра сведений о банкротстве, решение о ликвидации компании было принято ее учредителями в марте текущего года. В числе владельцев «Мото Ивент», созданной в 2016 году с целью организации отдыха и развлечений (а именно: для проведения байкерских слетов), числятся достаточно известные фигуры. С белорусской стороны это директор компании-оператора «Табакерок» «Энерго-Оил» Дмитрий Павлович, с российской – руководитель и соучредитель известного российского байк-клуба Iron Birds Александр Китаев.





Бывший совладелец «Энерго-Оил» и один из самых влиятельных бизнесменов Беларуси Алексей Олексин (в декабре прошлого года он переписал свою долю в компании на сыновей) сам известен своей любовью к байкам, пишет Ежедневник. Он неоднократно был замечен на байкерских слетах в России и Беларуси в кампании с еще одним поклонником «железных коней» Виктором Лукашенко и покровителем российских байкеров, сыном бывшего генпрокурора России Артемом Чайкой. Упоминавшийся выше совладелец «Мото Ивента» Александр Китаев до осени прошлого года, кстати, был бизнес-партнером Артема Чайки в девелоперской компании 3S Property Development. Компания планировала построить в Москве 500 тыс. кв. м. жилья, а также получила право на возведение в российской столице транспортно-пересадочного узла возле одной из станций московского метрополитена, торгово-развлекательного и физкультурно-оздоровительных комплексов. Артем Чайка вышел из этого бизнеса, а Александр Китаев остается совладельцем застройщика и имеет доли в еще нескольких российских фирмах («Меркурий», «Антей-Девелопмент», «Райдернэт»).





В марте Китаев и Павлович приняли решение о ликвидации «Мото Ивента», а в октябре этого же года тоже по заявлению собственников в Экономическом суде Минской области было возбуждено конкурсное производство по делу об экономической несостоятельности компании.





Поводом для суда начать процедуру послужило неутешительное финансовое состояние юрлица. Как установлено, «Мото Ивент» задолжал кредиторам около 1 млн рублей, при этом у него нет ни дебиторки, ни имущества, а на расчетном счете числится примерно 11 тыс. рублей.





Так как у «Мото Ивента» «отсутствует возможность удовлетворить требования кредиторов в полном объеме» и неплатежеспособность предприятия имеет «устойчивый характер», судом в итоге было принято решение запустить процедуру банкротства. Управляющая компания в настоящее время принимает претензии кредиторов, а судебное разбирательство по делу «байк-общества» назначено на середину февраля следующего года.



