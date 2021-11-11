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Романчук: «Характер европейских санкций напоминает большой швейцарский сыр»

Экономист — о том, кого в действительности затронет и кому навредит пятый пакет ограничений ЕС.

Романчук: «Характер европейских санкций напоминает большой швейцарский сыр»
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что пятый пакет санкций в отношении Беларуси будет принят уже в начале следующей недели. Как ожидается, ограничительные меры коснутся лиц и предприятий и, в частности, авиакомпаний, причастных к переправке мигрантов в направлении Минска и границы между Беларусью и ЕС.

Будут ли эффективны новые санкции и как они отразятся на экономике и гражданах страны, если предыдущие четыре пакета, по сути, еще не начали действовать в полную силу?

— В этом вся суть решений Европейского союза. Вместо того, чтобы принимать реально действенные, эффективные санкции, которые пошлют официальному Минску сигнал о понимании ситуации в ЕС, мы видим подобные несуразные действия, которые еще раз убеждают Путина и его партнера Лукашенко в том, что они правильно действуют, — отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» экономист Ярослав Романчук.

По мнению эксперта, слабость ЕС проявляется в неадекватности тех мер, которые он предпринимает, чтобы защитить свои же интересы.

— Да, это может быть эффективно в какой-то перспективе, но не решает вопросы, которые могут реально повлиять на поведение Минска и его партнера. Поэтому характер европейских санкций напоминает мне большой швейцарский сыр, в котором дырки — как раз тот режим, через которые белорусские власти продвигают свои интересы, свои товары в Евросоюз. Это разжигает еще большие аппетиты Александра Лукашенко и не делает ЕС сколь-нибудь сильным и серьезным игроком в нашем регионе уже в сфере безопасности.

Аналитик подчеркивает: пока не будут задействованы вторичные санкции, и пока их не поддержат главные экономические и торговые партнеры Беларуси, говорить о действенности и возможности к чему-либо принудить режим не приходится.

— Уж если Запад решил идти по этому пути, то нужно идти системно и последовательно, а если не готовы – тогда вообще не вводите санкции. Потому что желание и рыбку съесть, и все остальное получить — это так не работает.

Подобная нерешительность лишь подтверждает гипотезу, утверждения Путина и того же Лукашенко о том, что Европейский Союз — слабый, разобщенный, как последний любит выражаться, «яиц не хватает». Видимо, как свидетельствует также обострение миграционного кризиса, действительно не хватает.

— Если для «Белавиа», сколь бы ни хорохорились чиновники, санкции однозначно несут экономический ущерб, то что будет с рядовыми белорусами? Не получится ли так, что граждане страны окажутся в закрытом изнутри и снаружи ящике?

— Собственно, к этому все идет, — говорит Ярослав Романчук. — Особенно если поляки полностью заблокируют границу для транзита грузов — это совершенно очевидно будет конфликт России и Евросоюза. Если движения через границу не будет вообще, естественно, это повлияет на уровень благосостояния жителей Брестской и Гродненской областей, в первую очередь, а в последующем — всей страны.

А блокировка нефтепродуктов и калийных удобрений, к чему дело движется, во-первых, обрушит экспорт, а во-вторых, если смотреть, кто будет конечным бенефициаром такого расклада — выиграют Кремль и олигархи, которые с большим удовольствием «приберут» белорусские активы.

Отвечать провокацией на провокацию, не понимая, что дальнейшее усугубление кризиса себе дороже — это психологическое восприятие Александра Лукашенко и его окружения. Но, с другой стороны, генералы умеют только воевать, вместо того, чтобы думать и разрабатывать стратегию. Вот они и воют — асимметричными, гибридными методами.
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