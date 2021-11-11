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Лев Львовский о перекрытии транзита газа: Заявления сделаны на эмоциях

Сегодня на совещании с правительством Александр Лукашенко, говоря о возможном ответе на пятый пакет санкций, который Евросоюз намерен принять в отношении Беларуси, пригрозил Западу перекрытием транзита и газового краника.

Лев Львовский о перекрытии транзита газа: Заявления сделаны на эмоциях
Сегодня на совещании с правительством Александр Лукашенко, говоря о возможном ответе на пятый пакет санкций, который Евросоюз намерен принять в отношении Беларуси, пригрозил Западу перекрытием транзита и газового краника. «Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда», — сказал он.

Реально ли действительно перекрыть трубу и какой эффект это может вызвать?

Об этом корреспондент газеты «Белорусы и рынок» спросил у экономиста BEROC (Киев) Льва Львовского:

— Недавно глава Польши Моравецкий пригрозил закрыть границы с Беларусью, если она не прекратит миграционный кризис. Сегодня Лукашенко использует карту транзита как угрозу, что выглядит весьма забавно.

Лукашенко несколько месяцев назад  уже  говорил о возможности перекрытия транзита. Незамедлительная реакция тут же последовала со стороны Кремля и Китая, в том плане, что, мягко говоря, такие действия крайне нежелательны. После этого он тут же забыл про эту опцию.

Безусловно, транзит – важная составляющая белорусской экономики. Перекрытие транзита повлекло бы прямые экономические потери. Но для власти сейчас важна не экономика, а политические конъюнктурные соображения. Впрочем, даже с политической точки зрения подобные заявления выглядят весьма рискованным шагом, поскольку Россия и Китай – последние страны, которые имеют отношения с официальным Минском. После их отказа от сотрудничества  Беларусь окончательно превратится в Северную Корею.

Что касается перекрытия транзита газа, то следует помнить, что мы говорим о российском газе в российской трубе. Если раньше такие действия маскировались поломкой трубы или необходимостью замены оборудования, то сейчас это звучит как открытая политическая угроза. Хорошо бы спросить Россию: а что она думает по поводу высказывания союзника? Думаю, не очень хорошо.

Такое ощущение, что заявления Александра Лукашенко сделаны на эмоциях и не очень продуманы. Экономические последствия таких действий выглядят ужасными для Беларуси, с политической точки зрения – опасными и рискованными, а с точки зрения реализации – мало вероятными.
belmarket.by
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