По данным Белстата, продовольственные товары в октябре подорожали на 1,4% по сравнению с сентябрем и на 9,3% по сравнению с декабрем 2020-го. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 9,1% по сравнению с декабрем 2020-го, услуги в сравнении с сентябрем — на 0,4%, по сравнению с декабрем 2020-го — на 6,3%.





Инфляция растет из месяца в месяц. Почему так происходит, попыталась выяснить газета «Белорусы и рынок».





К концу года инфляция утроится?





— По данным Нацбанка, за полгода инфляция выросла на 10,5%, по итогам 10 месяцев рост инфляции еще выше. Последний год чистая продажа населением валюты увеличилась, а белорусские рубли тратят на потребительском рынке. Цены увеличиваются, а рост цен на товары первой необходимости свидетельствует об ухудшении уровня жизни населения, — говорит бывший председатель Нацбанка Станислав Богданкевич.





— Какой показатель инфляции следует ожидать к концу года, исходя из нынешних темпов ее роста?





— По официальным прогнозам, годовая инфляция не должна была превышать 5%. Но только за первое полугодие инфляция удвоилась. Думаю, в реальной величине она утроится. Хотя валютный курс стабилизирован, официально белорусский курс даже укрепляется. Это связано с глобальными причинами: при росте ВВП менее чем на 3% экспорт увеличился на 30%, следовательно, валютная выручка значительно увеличилась, что стабилизировало валютный курс. Но даже стабилизация курса не является показателем благополучия в экономике: цены растут, инфляция растет.





— Некоторые экономисты не считают нынешний уровень инфляции чрезвычайным: белорусская экономика знавала и худшие времена.





— В мою бытность председателем Нацбанка годовая инфляция составляла и 2000%. Но мы не можем сравнивать те времена с сегодняшним днем. Нынешний год неожиданно и для меня, и для экономистов, мы переживаем неплохо. Но при нынешней авантюрной политике следующий год ничего хорошего не сулит.





Денег в экономике стало больше?





Экономист Лев Марголин видит явную тенденцию на дальнейший рост инфляции. По его мнению, не исключено, что белорусские власти потихоньку включают печатный станок.





«Основной фактор раскручивания инфляции – увеличение денежной массы. Может быть, выделяются кредиты государственным предприятиям. Что такое инфляция? Инфляция – это соотношение товаров и денежной массы. Для роста денежной массы нужно одно из двух: либо уменьшение предложения товаров, либо увеличение предложения денег. Возможно, некоторую роль играет ухудшение качества товаров. Ведь цены растут не только на товары в магазинах, растут цены на жилье, на квартиры. Это прямо свидетельствует о том, что денег в обороте больше, чем предлагается товаров. Но делать односложные выводы сложно, потому что мы не обладаем всей полнотой информации, сказал Лев Марголин





Он отметил, что «на большие обороты печатный станок, конечно, не включали, но потихонечку, наверное, каким-то образом помогают, потому что есть предприятия, которые жалуются на недостаток оборотных средств. И я так думаю, что потихонечку, мелкими порциями, все-таки станок включают. Да и рост инфляции не столь значительный, чтобы подозревать запуск печатного станка на полную мощность».